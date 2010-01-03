توسعه صنعت گیلان در زمان دلار هفت تومانی باید انجام می شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمانی فضای توسعه صنعتی در استان گیلان آزاد شد که دیگر دلارهای نفتی 800 تا هزار تومان خریداری می شد.

وی با اعلام اینکه مسئولان استان باید تلاش مضاعف داشته تا این خلاء پرشود، اظهارداشت: در حال حاضر صنعت استان در صورتی پایدار خواهد بود که بتواند با ارز و دلار 900 تومانی خود را توجیح کند.

رئیس صنایع و معادن گیلان افزود: از سال 63 تا 78 ایجاد صنایع کد " الف " و " ب " محیط زیست مثل صنایع بسته بندی و صنایع غذایی در استان مجاز بود و همچنین در سال 78 صنایع کد " ج " و " د " آزاد شد و توانست تحول جدی در حوزه صنعت استان ایجاد کند.

وی یاد آورشد: در سال 1363 استان گیلان به عنوان استان کشاورزی مطرح و ایجاد واحدهای صنعتی در این مقطع کاملا منتفی شد و تا سال 1378 هیچ کارخانه ای در گیلان با کد " ج " و " د " ایجاد نشد و عمده کارخانه های صنعتی هم که دراین مدت ایجاد شده بودند به دلائل مختلفی از رده خارج یا کیفیت و کمیت لازم را نداشتند.

اصغریان گفت: برف سال 1383 یک حادثه ناگواری برای بخش صنعت استان گیلان بود و خسارتهای بسیار سنگینی در زیر ساختهای صنعتی و واحدهای قدیمی استان که تازه خصوصی شده و بعضا برخی واحدها دست افراد نالایق نیز بودند، وارد کرد و این هم باعث شد فاصله عقب ماندگی توسعه صنعتی گیلان بیشتر شود.

وی با اعلام اینکه این عقب ماندگی با ایجاد واحدهای صنعتی قدرتمند جبران می شود، ادامه داد: گیلان موقعیت و مزیت مناسبی برای سرمایه گذاری واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ را دارد که باید مسئولان بیشتر به این مهم توجه داشته باشند.