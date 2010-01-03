505 نوع محصول با کیفیت در گیلان تولید می شود

محمد علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت شش واحد صنعتی تولید قطعات زیربندی خودرو، لنت ترمز، صفحه کلاج، کمک فنر، فیلتر هوا، دینام و شیشه خودرو در استان خبر داد و افزود: کالاهای تولیدی این کارخانجات نشان استاندارد را دریافت کرده اند.

وی همچنین از همکاری 48 آزمایشگاه در زمینه تایید صلاحیت استاندارد کالا با این اداره کل در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: روند فعالیتهای صنعتی، تولیدی و بازرگانی در استان رو به رشد است از این رو این میزان فعالیت در کنار بررسی مرغوبیت کالاهای صادراتی و وارداتی نیاز به آزمایشگاههای بیشتری را طلب می کند.

مدیرکل استاندارد گیلان ارتقای دانسته های فنی و تخصصی شاغلان در صنعت را راهی مطمئن برای تولید کالاهای مرغوب در واحدهای تولیدی توصیف کرد و افزود: برای ارتقای کیفیت تولیدات، هر سال 40 ساعت دوره آموزشی برای مسئولان کنترل کیفیت کارخانه های تحت پوشش استان تشکیل می شود.

وی با اعلام اینکه اپیدمی کالاهای چینی بازارهای داخلی را آسیب پذیر کرده است، گفت: ورود کالاهای چینی به ایران اپیدمی شده است که باید با برنامه ریزی ویژه جلوی واردات کالاهای بی کیفیت به کشورگرفته شود.

یوسفی با بیان اینکه عمده واردات کالاهای بی کیفیت به کشور از گمرکات تهران و خوزستان انجام می شود، افزود: واردات محصولات بی کیفیت و کم کیفیت نه تنها به پیکرده تولیدات داخلی ضربه می زند بلکه به مصرف کنندگان نیزآسیب جدی خواهد رساند.

مدیرکل استاندارد گیلان با اعلام اینکه کالاهای قاچاق مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به ویژه گیلان ایجاد کرده است، اظهار داشت: بی کیفیتی کالاها، ناپایداری شغلی را برای صنایع و کارگران به همراه داشته و همچنین مصرف کنند گان را دچار تزلزل می کنند.

وی با بیان اینکه سایه سنگین کالاهای وارداتی بی کیفیت مانع ارتقای وضعیت تولیدات داخلی می شود، ادامه داد: طی چند سال اخیر ایران بازار آزمایش و خطای کالاهای وارداتی بی کیفیت شده به نحوی که ورود این نوع کالاها آسیبی جدی به چرخه تولید وارد کرده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: اگر تولید باشد اما در مقابل از ورود کالای قاچاق و بی کیفیت جلوگیری نشود روز به روز تولید کنندگان داخلی ضعیف تر و اصل رقابت پذیری و رصد بازارهای هدف برای عرضه تولیدات داخلی با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

مدیرکل استاندارد گیلان همچنین به شناسایی کالاهای بی کیفیت وارداتی به کشور توسط موسسه استاندارد اشاره کرد و یاد آور شد: بیشتر این کالاهای بی کیفیت با تغییر نام تجاری شرکت اصلی یا جعل برند اصلی وارد کشور شده است که متاسفانه 75 درصد واردات این کالاهای بی کیفیت از کشور چین است.