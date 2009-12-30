بیشتر موارد زیست محیطی در تصفیه‌ خانه فاضلاب یزد رعایت شده است

علی ‌اکبر اولیا در حاشیه بازدید از تصفیه ‌خانه فاضلاب شهر یزد به خبرنگار مهر اظهار داشت: در بررسیهای به عمل آمده از این تصفیه ‌خانه، شاهد رعایت بخش اعظمی از مسائل زیست محیطی و بهداشتی در این تصفیه‌ خانه بوده ‌ایم.

وی با اشاره به ظرفیت 130 هکتاری فضای سبز در محل تصفیه‌ خانه فاضلاب شهر یزد خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان یزد با همکاری شهرداری، محیط زیست و منابع طبیعی برای ایجاد یک پارک تفریحی در این مکان اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد نیز در این زمینه اظهار داشت: تصفیه‌ خانه شهر یزد که از سال 1381 راه‌اندازی شده است، شامل پنج روش تصفیه به صورت برکه تثبیت، وتلند طبیعی، وتلند مصنوعی، سپتیک تانک و ایمهاف تانک است.

محمدرضا محمدی خاطرنشان کرد: در این تصفیه ‌خانه در حال حاضر 85 درصد از فاضلاب جمع‌ آوری شده شهر یزد به روش برکه ثبیت تصفیه می ‌شود.

وی بیان داشت: ظرفیت تصفیه ‌خانه موجود فاضلاب شهر یزد 75 هزار نفر است و دبی فاضلاب ورودی به این تصفیه ‌خانه در ماه ‌های مختلف سال بین 70 تا 115 لیتر بر ثانیه است.

در بازدید از این تصفیه ‌خانه علاوه بر نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، فرماندار یزد، مدیرکل منابع طبیعی استان یزد و جمعی دیگر از مسئولان استانی حضور داشتند.