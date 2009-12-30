اول فصل پیشنهاد سه تیم لیگ برتری را رد کردم/ بایدکارهای بزرگ انجام داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در شرایطی با تیم فوتبال پرسپولیس راهی امارات شده است که این تیم در 21 هفته گذشته رقابتهای لیگ برتر عملکرد رضایت بخشی نداشته و با وجود قرار گرفتن در رده سوم جدول رده بندی، هواداران از عملکرد سرخپوشان راضی نیستند.

دایی که از روز سه شنبه با پرسپولیسی ها راهی امارات شده اس، در گفتگو با خبرنگاران حاضر در امارات به سوالات مطرح شده پاسخ گفته است:

* بعد از 4 ، 5 سال به پرسپولیس برگشتید، پرسپولیس آن زمان چه تفاوتی با پرسپولیس امروز دارد؟

- آن زمان هم پرسپولیس مشکلات زیادی داشت و تقریبا بعضی از مشکلات امروز تیم ادامه همان مشکلات است و در این چند سال پرسپولیس فقط صاحب یک ساختمان شده و اگر اشخاص دلسوزی مانند کاشانی نبودند شاید امروز فعالیت باشگاه در لیگ هم نبود.

من در زمان آقای غمخوار و مربیگری بگوویچ در پرسپولیس بودم، ما فصل را خیلی خوب شروع کردیم ولی در ادامه نتوانستیم به همان شکل ادامه دهیم. 2 سال بعد پرسپولیس قهرمان شد و از این لحاظ خیلی اوضاع بهتر شد. البته زمان می خواهد که پرسپولیس باشگاهی باشد که خواسته های هواداران را برآورده کند. همچنان مشکل زمین اختصاصی تمرین باقی است، من در روزنامه ها خواندم که امسال پرسپولیس چند بار زمین تمرینش را تغییر داده است.

* در ابتدای فصل هم به شما پیشنهاد مربیگری پرسپولیس داده شده بود، چه شد که در این زمان قبول مسئولیت کردید؟

- البته آن زمان هم مستقیم با من صحبت نشده بود و با آن شرایط پیشنهاد را نمی پذیرفتم. باشگاه های زیادی مانند سپاهان و استیل آذین به من پیشنهاد داده بودند ولی چون نمی خواستم آن زمان به فوتبال برگزدم پیشنهادها را نمی پذیرفتم. الان هم نمی خواستم کار کنم ولی وجود آقای کاشانی باعث شد پیشنهاد سرمربیگری پرسپولیس را قبول کنم.

* خیلی ها معتقدند که پذیرفتن مسئولیت هدایت پرسپولیس در حال حاضر ریسک بزرگی برای شما محسوب می شود، از این بابت نگرانی خاصی ندارید؟

- به نظر من آدم باید کارهای بزرگ را انجام دهد، اگر همه چیز حاضر و آماده باشد کار کردن در آن شرایط هنر خاصی نمی خواهد. باید در مواقع حساس و بحرانی به تیم کمک کرد. با این شرایط که تیم 10 امتیاز با صدر جدول فاصله دارد و اگر تیم مساوی کند و یا ببازد سه چهار پله سقوط می کند اما اگر دو بازی پشت سر هم پیروز شود جایگاه خود را حفظ می کند.

خیلی دوست دارم امسال پرسپولیس سهمیه باشگاه های آسیا را کسب کند و هم در لیگ و هم در جام حذفی نتایج خوبی بگیریم. با حمایتی که من از مدیریت باشگاه دیدم و شناختی که از بازیکنان دارم بتوانیم نتایجی در حد نام باشگاه پرسپولیس به دست آوریم تا رضایت هواداران را کسب کنبم.

* با توجه به شناختی که نسبت به تیم داشتید این مسئولیت را پذیرفتید بعد از تمرین روز اول آیا در تصورات شما تغییر ی ایجاد شد؟

- می توانم بگویم که تقریبا همان ذهنیتی که داشتم را پیدا کردم و با مشاهد بازیکنان با انگیزه و توانا در تیم امیدواری ام برای کسب نتایج خوب بیشتر شد. با وجودی که با خیلی از بازیکنان قبلا کار کرده ام، ولی بیشتر بازی ها را از تلویزیون دیدم. تمام سعی ام را می کنم، جوی در تیم ایجاد کنم که بازیکنان بدانند اگر خوب تمرین کنند و خوب کار کنند به زمین می روند و در بازی ها از آنها استفاده خواهد شد. کسانی که قبلا با من کار کرده اند این موضوع ر ا می دانند. تمام سعی ما این است که با این 13 بازی باقیمانده هواداران را به تیم امیدوار کنیم.

* از تمرینات راضی بودید؟ مکان و شرایط اردو را مناسب می دانید؟

- من با باشگاه ایرانیان آشنایی کاملی دارم و چند بار هم با تیم ملی به اینجا آمدم، محیط سالم و مناسبی دارد و باشگاه بسیار تصمیم درست و به جایی گرفته است، مکانی را انتخاب کرده که تیم می تواند به دور از حاشیه ها تمرینات با نشاط و مفیدی را انجام دهد همچنین قرار است دو بازی تدارکاتی انجام دهیم تا من به شناخت بیشتری از بازیکنان برسم.

* با توجه به تفاوت آب و هوای تهران و دوبی انتقاد هایی می شد از این بابت که تیم چون بازی های پیش رو را در هوای سرد انجام می دهد، هوای گرم دبی به تیم لطمه می زند، نظر شما چیست؟

- تیم های اروپایی هم در زمستان مکان های گرم و معتدل را برای اردو انتخاب می کنند. زمانی که در آلمان بازی می کردم اردوها در جاهایی مثل اسپانیا و پرتقال برگزار می شد. ما بعد از بازگشت زمان کافی برای رسیدن به شرایط آب و هوایی تهران را داریم.

* چه برنامه هایی برای بازیکنان در روزهای آینده دارید؟

- تمرینات کار با توپ و برطرف کردن نقطه ضعف های تیم از برنامه های من است. بیشتر دوست دارم که کار با توپ انجام دهیم و به شعور بالایی از لحاظ تاکتیکی برسیم.

* آیا قرار است تغییری در سیتم بازی تیم ایجاد شود؟

- بستگی به شرایط هر بازی و آمادگی بازیکنان، تصمیم می گیریم که از چه تاکتیک و کدام بازیکن ها استفاده کنیم.

* شما هم به مشکل نبود بازیکن تمام کننده در تیم پرسپولیس اعتقاد دارید؟

- پرسپولیس جزو تیم هایی در لیگ است که بازیکنان خوبی دارد، خلیلی، آرفی و نوروزی فوروارد های خوبی هستند و ما تا به حال نتوانستیم از پتانسیل های آنان استفاده کنیم. همین آقای خلیلی وقتی در سایپا بودم گل های حساس و مهمی زد و بعد در پرسپولیس آقای گل شد، همین طور آرفی که سال پیش گل زن برتر شده بود و نوروزی هم به همین صورت. من خودم مهاجم بودم و می دانم تا هافبک ها توپ را به مهاجم نرسانند از دست مهاجم کاری ساخته نیست، بازیکنانی مثل لیونل مسی خیلی کم هستند که از وسط زمین دریبل بزنند و توپ را گل کنند.

من سعی می کنم با فوروارد ها بیشتر تمرین کنم تا آنها دروازه را بهتر بشناسند و اعتماد به نفس خود را به دست آورند. هم چنین سعی دارم نوسانات تغییرات تیم را کم کنم تا بازیکنان از جایگاه خود مطمئن باشند. من همیشه از مهاجمان گل نمی خواهم، همانطور که در دنیا خیلی از مهاجمان بیشتر از اینکه گل بزنند پاس گل می دهند، در نظر دارم با همین سرمایه ها تیم را تقویت کنم.

* شما با سیتسم چرخشی دروازه بانان موافقید؟

- اصلا و ابدا! من چنین چیزی را قبول ندارم، هر کس بهتر باشد درون دروازه قرار می گیرد حتی اگر دروازه بان سوم تیم بهتر باشد، درون دروازه قرار می گیرد. من با توجه به تمرینات، دروازه بان را انتخاب می کنم.

* تا به حال انتظارات هواداران آن طور که شایسته است برآورده نشده است، با این وجود در ادامه لیگ چه انتظاری از آنها دارید؟

- هواردارن صبر و حوصله خود را بیشتر کنند و تا آخر بازی تیم را تشویق کنند، بازی 90 دقیقه است و خیلی از گل ها در دقایق تلف شده به دست می آید که می تواند نتیجه بازی را تغییر دهد. ما با توجه به چهار بازی پیش رو در نیم فصل اول از همین تیم ها 4 امتیاز گرفته ایم و می توانیم در ادامه موفق تر عمل کنیم. هواداران مطمئن باشند از این به بعد بازی های بهتری را شاهد خواهند بود.