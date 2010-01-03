  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۳ دی ۱۳۸۸، ۹:۲۶

خلوت نشین

خلوت نشین

کتاب "خلوت نشین" شرح حال آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی به کوشش عباسعلی مردی از سوی موسسه سهامی کتابهای جیبی با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: "خلوت نشین" روایتگر زندگی آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی است و تلاش کرده با کاوش در خاطرات وی، توشه معنوی و علمی‌اش را که از محضر استادنی چون آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله شیخ عباس تهرانی، علامه طباطبائی و امام خمینی اندوخته‌است در اختیار مخاطبان خویش قرار دهد.

نقد شیوه گزینش طلبه‌های حوزه علمیه، نقد مکتب تفکیک، دفاع از شیوه تفسیری علامه طباطبائی در المیزان و … دغدغه‌های خلوت نشین است.

کتاب "خلوت نشین" با سه فصل "شرح حال آیت‌الله سید ابراهیم خسرو شاهی از زبان خودش"، "آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در حدیث دوستان" و "نمونه‌هایی از آثار علمی آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی" به شرح زندگی، افکار و آثار این پیشکسوت حوزه علمیه تهران می‌پردازد.

کتاب "خلوت نشین" با شمارگان 1000 نسخه در 314 صفحه  منتشر شده ‌است.

کد مطلب 1008617

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها