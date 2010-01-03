خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: "خلوت نشین" روایتگر زندگی آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی است و تلاش کرده با کاوش در خاطرات وی، توشه معنوی و علمی‌اش را که از محضر استادنی چون آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله شیخ عباس تهرانی، علامه طباطبائی و امام خمینی اندوخته‌است در اختیار مخاطبان خویش قرار دهد.

نقد شیوه گزینش طلبه‌های حوزه علمیه، نقد مکتب تفکیک، دفاع از شیوه تفسیری علامه طباطبائی در المیزان و … دغدغه‌های خلوت نشین است.

کتاب "خلوت نشین" با سه فصل "شرح حال آیت‌الله سید ابراهیم خسرو شاهی از زبان خودش"، "آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی در حدیث دوستان" و "نمونه‌هایی از آثار علمی آیت‌الله سید ابراهیم خسروشاهی" به شرح زندگی، افکار و آثار این پیشکسوت حوزه علمیه تهران می‌پردازد.

کتاب "خلوت نشین" با شمارگان 1000 نسخه در 314 صفحه منتشر شده ‌است.