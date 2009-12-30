پنجمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر هوشمند سفیدی در یک نشست خبری از برگزاری پنجمین سمپوزیوم روابط عمومی ها( 13 و 14 دی ماه سالجاری) با گرایش صنعتی و تجاری خبر داد و گفت: در این سمپوزیوم، روابط عمومی های 200 سازمان و ارگان در بخشهای مختلف حضور می یابند و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دبیر پنجمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها با گرایش تجاری و صنعتی افزود: در این همایش روابط عمومی های وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: پنجمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها قصد دارد تا عملکرد روابط عمومی ها را به صورت واقعی ارزیابی کرده و نقاط ضعف آنها را به صورت محرمانه به سازمانهای مربوطه ارسال کند.

سفیدی گفت: البته نقاط ضعف کلی سازمان ها در بیانیه این همایش قرائت خواهد شد. وی با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی ها در توسعه صادرات،‌ تجارت، رشد صنعت و بازاریابی، تصریح کرد: متاسفانه روابط عمومی های ما به شکل تخصصی و حرفه ای به عرصه تجارت و صنعت وارد نشده اند و این بخش ها از نبود روابط عمومی تخصصی رنج می برند.

وی با بیان این مطلب که فرهنگ سازی یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می شود، خاطرنشان کرد: عدم فرهنگ سازی در عرصه های تجاری و صنعتی موجب شده تا کشور ما به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دست نیابد و امر خطیر فرهنگ سازی یکی از وظایف مهم مدیران روابط عمومی سازمان های تجاری و صنعتی است.

دبیر پنجمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با گرایش تجاری و صنعتی همچنین از تشکیل کمیته پیگیری برای برپایی نتایج این همایش در عملکرد سازمان ها خبر داد.

گفتنی است پنجمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها با گرایش صنعتی و تجاری در روزهای 13 و 14 دی ماه سالجاری، با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران و وزرای اقتصادی کشور و اساتید روابط عمومی از کشورهای آمریکا، هلند، ترکیه و صربستان برگزار می شود.