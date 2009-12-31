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۱۰ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۱۳

تصویربرداری "مسافر ارغوان" شنبه تمام می‌شود

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "مسافر ارغوان" به کارگردانی اسماعیل رحیم‌زاده شنبه 12 دی‌ماه به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صبائی، ‌محرم زینال زاده، افشین نخعی ، امیرحسین مدرس، بهار ذوالقدری، پوریا سیار، زهرا سعیدی ، نوید ابتدایی و حامد سبزواری  بازیگرانی هستند که تا کنون مقابل دوربین رفته‌اند.

داستان این فیلم که فیلمنامه آن را رحیم‌زاده نوشته درباره سید مرتضی فرمانده گردانی است که سالها پس از پایان جنگ برای پیدا کردن یکی از افرادش با گروه تفحص عازم جنگلهای ایلام می‌شود.

عواملی که  در"مسافرارغوان" با رحیم‌زاده همکاری کرده‌اند ‌عبارتند از منشی‌صحنه و عکاس: آذر نوروزی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: مسعود عسگری،  مدیرتولید: محمد رسولی، تصویربردار: احسان اسکندری، صدابردار : محمد قمی، طراح صحنه و لباس: محمد یوسف قوچانی، منشی صحنه  و عکاس: آذر نوروزی، چهره پرداز: حسین اردستانی، اجرای گریم: شهاب‌الدین رضوی و سارا اسکندری، مدیر تدارکات : سینا دوراندیشان، جلوه‌های ویژه: حسین راستگو، صداگذاری و ترکیب صداها: وحید خوش خبر.

این فیلم را علی اصغر حجازی‌مهر در گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مرکز سیما فیلم تهیه می‌کند.

کد مطلب 1008635

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