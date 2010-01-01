به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، در این همایش بین‌المللی حدود 400 نفر از لاماهای بودایی از سراسر هندوستان و خارج از این کشور شرکت می‌کنند و همچنین قرار است 250 هیئت از ایالتهای مختلف هندوستان به این همایش اعزام شوند.

از 144 مقاله ارسالی برای این همایش 45 مقاله پذیرفته شده که شرکت‌کنندگان در این بخش نیز از بریتانیا، امریکا، ژاپن و سریلانکا حضور خواهند یافت.

این همایش در دانشگاه مهاراجه سایاجیراو در ایالت گجرات هندوستان برگزار می‌شود و براساس اظهارات نایب رئیس این دانشگاه هنوز درباره به نمایش گذاشتن خاکستر بودا پایه گذار آئین بودیسم که از سوی دپارتمان انسان شناسی و تاریخ باستان کشف شده تصمیم گیری نشده است اما این گنجینه بودایی به طور خصوصی برای دالایی لاما به نمایش گذاشته می شود.

این همایش چهار روزه از سوی نرندا مودی نخست وزیر ایالت گجرات افتتاح می‌شود.

علاوه بر سمینارها و جلسات سخنرانی این همایش بین المللی دربرگیرنده اجراهای هنری نیز خواهد بود و در حاشیه آن نمایشگاهی با طرف ترویج گردشگری بودیسم برگزار می‌شود.