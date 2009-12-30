برخورد با سه دستگاه ضعیف در عرصه مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام این مطلب در حاشیه مراسم هفتمین جشنواره معرفی آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران تاکید کرد : براساس سیاستهای ابلاغی در سال 85 و همچنین در برنامه پنجم توسعه تمام فعالیتهای سازمانهای مختلف در امر مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است.

طاها طاهری افزود: سه دستگاهی که در این زمینه کم کاری داشته اند با برخورد جد مواجه شده و آنها هم اکنون در حال تلاش برای جبران عملکرد خود هستند.

وی با غیرقابل پذیرش خواندن کوتاهی و کم کاری در این زمینه تصریح کرد: با توجه به اینکه تصمیمات ستاد براساس پژوهش‌ صورت گرفته شده و توسط ریاست جمهوری هم به تصویب رسیده دستگاهها باید در مقابل کوتاهی عملکرد خود پاسخگو باشند.

طاهری همچنین در رابطه با به برخی شایعات مبنی بر افزایش توزیع آدامسهای آغشته به مواد مخدر گفت: در رابطه با چنین آدامسهایی فقط در برخی گزارشها شنیده شده و تا کنون نه پلیس در این زمینه گزارش مستندی ارائه کرده و نه ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش مستدلی در این باره دریافت کرده است.

جانشین مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام نزدیک بودن پایان کار تخصصی بر روی قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: تا کنون دو جلسه در کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با این قانون برگزار شده است و شنبه آینده جلسه سوم آن را تشکیل خواهیم داد.

طاهری همچنین درباره برنامه آموزشی مقابله با مواد مخدر برای داشن آموزان دبیرستانی گفت: در حال حاضر کتابهای آموزشی که به همین منظور تهیه شده است تدوین شده و در مرحله چاپ است که با وزارت آموزش و پرورش و مراکز تابعه آن در شهرستانهای مختلف هماهنگیها برای توزیع این کتاب در بخش کمک درسی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه این کار نیاز به تربیت مربی دارد گفت: همزمان با تدوین کتاب کار تربیت مربی را نیز انجام می‌دهیم و به نظر می‌رسد از سال آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم. در مباحث موجود در این کتاب همه انواع مخدر و آموزش مهارتهای زندگی گنجانده شده است.

طاهری افزود : تعداد معتادان دبیرستانی کشور خیلی کم است و عدد آن زیر دو دهم درصد است اما مهم این است که بیشتر افرادی که ترک تحصیل کرده‌اند مشتری اعتیاد هستند.