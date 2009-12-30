به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، سعید رحیمی گفت: حذف موانع فعالیت بخش خصوصی برای حضور در منطقه آزاد چابهار یکی از اولویت های ما در اداره منطقه آزاد چابهار است.

سرپرست جدید منطقه آزاد چابهار با اعلام این مطلب و تاکید بر ضرورت حذف موانع سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار، افزود: روانسازی سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین حذف موانع سرمایه گذاری و روانسازی جریان سرمایه گذاری داخلی، خارجی و بومی در منطقه آزاد چابهار دارای اهمیت بالایی است.

رحیمی از ارتقاء منابع انسانی، ارتقاء رفاه عمومی شهروندان و تامین انتظارات مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان دیگر برنامه های خود برای اداره منطقه آزاد چابهار نام برد.

وی تصریح کرد: منطقه آزاد چابهار باید در راستای اهداف مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گام بردارد تا این مناطق در ایجاد ثروت ملی نقش موثری داشته و به عنوان موتور محرکه تامین و توزیع ثروت ملی محسوب شوند.