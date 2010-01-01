به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه انتشارات این کتاب، کتاب روایت اسلام با ترسیم تصاویر متنوعی از اسلام و مسلمانان در متون آموزشی در کشورهای اروپایی و مناطق اطراف آن به بررسی چشم انداز تاریخی و معاصر ارائه اسلام و مسلمانان در رسانه های آموزشی پرداخته است.

این کتاب براساس تحقیقات میان رشته ای، قصددارد به تحلیل لایه هایی از تصاویر اسلام و مسلمانان بپردازد که از نظر تاریخی در انبارهای معنایی قرار گرفته و تغذیه نگارش مدرن از اسلام را به عنوان "دیگران" در بافت جهانی موجب شده است.

"روایت اسلام" ارائه کننده چارچوبی برای بحث نقدی درباره هویت اروپایی و بررسی این امر است که چگونه گفتممانهای آموزشی حضور مسلمانان را در اروپا مورد بحث قرار داده است.

گردین جانکر از مولفان این کتاب از اعضای موسسه بین المللی تحقیقات کتب درسی در آلمان است. شیراز توبانی نیز از محققان موسسه مطالعات اسماعیلیه لندن است.

این کتاب دربرگیرنده دو بخش چشم اندازهای تاریخی و حضور معاصر است که هر بخش موضوعاتی را چون پیدایش و تغییر در کتب درسی اروپایی، تاریخ و کاریکاتور: رویکردی به متون درسی قرون وسطایی، تاریخ قرون وسطی و فن تعلیم و تربیت میان فرهنگی، ظهور و سقوط امپراطوری عثمانی مسلمانان در تاریخ کتب درسی بریتانیا، قرائت های مبتنی بر جنسی زن و مرد در ترسیم اسلام در کتابهای درسی فرانسه، ایتالیا و آلمان، چگونگی ارائه مسلمانان و اسلام در کشورهای آلبانیایی زبان دربرگرفته است.