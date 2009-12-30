900 مقاله به همایش تنشهای محیطی در علوم کشاورزی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا زمانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه 918 مقاله علمی و پژوهشی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است، گفت: از این تعداد 567 مقاله جهت ارائه در سمینار انتخاب شده اند.

دبیر همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی اضافه کرد: از مقالات انتخاب شده در این سمینار 48 مقاله به صورت سخنرانی و مابقی مقالات به صورت پوستر ارائه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه مقالات در سه بخش علوم زراعی و باغبانی، مهندسی آب و مهندسی علوم دام ارائه خواهد شد، افزود: در این راستا 48 مقاله در بخش زراعت و باغبانی، 40 مقاله در مهندسی آب و 39 مقاله در بخش مهندسی علوم دام می باشد.

زمانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی را شرکت کنندگان اصلی نخستین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی عنوان کرد و بیان داشت: کار داوری انتخاب مقالات را 180 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بر عهده داشتند.

وی با بیان اینکه نخستین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی با حمایت و همکاری بخش های مختلف دولتی و خصوصی برگزار می شود، اظهار داشت: جهت برگزاری این همایش 40 میلیون تومان هزینه درنظر گرفته شده که از این مبلغ 35 تا 50 درصد را شرکت کنندگان پرداخت کرده اند.

زمانی پروفسور خان محقق برجسته کشور پاکستان و یک دانشمند بین المللی را از مهمانان ویژه این سمینار دانست و تصریح کرد: همچنین در این همایش 12 سخنران کلیدی و برجسته کشور حضور خواهند یافت.

دبیر همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی با بیان اینکه این همایش برای نخستین بار در سطح کشور برگزار می شود، خاطر نشان کرد: این همایش در روزهای هشتم و نهم بهمن ماه جاری در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند برگزارخواهد شد.

زمانی در پایان یادآور شد: همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی با هدف شناخت یافته های نوین علمی و تبادل نظر بین متخصصین علوم زراعی و باغبانی، علوم آب و خاک و علوم دامی در زمینه تاثیر تنشهای محیطی بر کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از نهاده ها برگزار خواهد شد.