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۹ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۴۶

پرداخت یارانه ماشین آلات کشاورزی ضروری است

پرداخت یارانه ماشین آلات کشاورزی ضروری است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل برنامه ریزی، بودجه و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی در پرداخت یارانه ماشین آلات کشاورزی به ویژه تراکتور هیچ گونه محدودیتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کیامرز قاسمی ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران صنایع کشاورزی و مسئولان مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در تراکتورسازی ایران تاکید کرد: این وزراتخانه تمام تلاش خود را در جهت رونق و شکوفایی این صنعت ملی بکار خواهد بست.

وی گفت : مکانیزاسیون یکی از برنامه های محوری و مهم در بخش کشاورزی است و توسعه و پیشرفت کشور به آن بستگی دارد.

قاسمی، نقش شرکت تراکتورسازی ایران را در توسعه کشاورزی و انجام فرآیندهای زیربنایی این بخش پررنگ و اساسی دانست و افزود : شرکت تراکتورسازی ایران با داشتن نیروهای متخصص و امکانات پیشرفته جایگاه والایی در مکانیزه کردن بخش کشاورزی دارد.

وی تصریح کرد: این شرکت با ارائه محصولات با کیفیت و رقابتی توانسته در بازار های داخلی حضوری چشمگیر داشته و در عرصه بین المللی نیز طلیعه دار پرچم پرافتخار ایران اسلامی باشد.

مدیر کل برنامه ریزی، بودجه و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی اساس توسعه کشور را در برنامه پنج ساله بحث کشاورزی خواند و اظهار داشت : محور توسعه و استقلال کشور در برنامه پنج ساله ، توسعه همه جانبه و پایدار بخش کشاورزی است و صنعت تراکتورسازی کشور را در این راستا می توان مکمل بخش کشاورزی محسوب کرد.

قاسمی به بودجه سال 89 وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در تدوین بودجه سال 89 سه اصل مهم چشم انداز 20 ساله ، خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنج ساله کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت تا تخصیص منابع در جهت رشد وتوسعه بخش کشاورزی صورت پذیرد.

مدیر کل برنامه ریزی ، بودجه و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در تدوین بودجه سال آینده سعی خواهد شد تا منابع به سمت اجرایی کردن فرآیندهای موثرتر در زمینه تولید سوق داده شود و نقش شرکت تراکتورسازی ایران در انجام و توسعه این فرآیندها مهم و غیر قابل انکار است .

وی اولویت دولت را توجه ویژه به زیرساخت های بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: تلاش خواهیم کرد تا با همکاری شرکت تراکتورسازی ایران واحد های مکانیزاسیون کشور را سامان داده و با بازنگری کارهای الگویی و پرداخت نقدی بجای ارائه تسهیلات بانکی برای خرید ماشین آلات کشاورزی زمینه های رشد و توسعه بیشتر این بخش را فراهم نماییم.

قاسمی اختصاص منابع جهت توسعه صنایع مکانیزاسیون کشاورزی را نه صرفا" هزینه، بلکه نوعی سرمایه گذاری دانست و بر لزوم تدوین برنامه های صحیح و اصولی ، همکاری و همدلی دو حوزه صنایع و مکانیزاسیون در وزارت جهاد کشاورزی و تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی تاکید کرد.

کد مطلب 1008653

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