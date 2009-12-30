پرداخت یارانه ماشین آلات کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کیامرز قاسمی ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری مدیران صنایع کشاورزی و مسئولان مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در تراکتورسازی ایران تاکید کرد: این وزراتخانه تمام تلاش خود را در جهت رونق و شکوفایی این صنعت ملی بکار خواهد بست.

وی گفت : مکانیزاسیون یکی از برنامه های محوری و مهم در بخش کشاورزی است و توسعه و پیشرفت کشور به آن بستگی دارد.

قاسمی، نقش شرکت تراکتورسازی ایران را در توسعه کشاورزی و انجام فرآیندهای زیربنایی این بخش پررنگ و اساسی دانست و افزود : شرکت تراکتورسازی ایران با داشتن نیروهای متخصص و امکانات پیشرفته جایگاه والایی در مکانیزه کردن بخش کشاورزی دارد.

وی تصریح کرد: این شرکت با ارائه محصولات با کیفیت و رقابتی توانسته در بازار های داخلی حضوری چشمگیر داشته و در عرصه بین المللی نیز طلیعه دار پرچم پرافتخار ایران اسلامی باشد.

مدیر کل برنامه ریزی، بودجه و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی اساس توسعه کشور را در برنامه پنج ساله بحث کشاورزی خواند و اظهار داشت : محور توسعه و استقلال کشور در برنامه پنج ساله ، توسعه همه جانبه و پایدار بخش کشاورزی است و صنعت تراکتورسازی کشور را در این راستا می توان مکمل بخش کشاورزی محسوب کرد.

قاسمی به بودجه سال 89 وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: در تدوین بودجه سال 89 سه اصل مهم چشم انداز 20 ساله ، خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنج ساله کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت تا تخصیص منابع در جهت رشد وتوسعه بخش کشاورزی صورت پذیرد.

مدیر کل برنامه ریزی ، بودجه و کارآفرینی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در تدوین بودجه سال آینده سعی خواهد شد تا منابع به سمت اجرایی کردن فرآیندهای موثرتر در زمینه تولید سوق داده شود و نقش شرکت تراکتورسازی ایران در انجام و توسعه این فرآیندها مهم و غیر قابل انکار است .

وی اولویت دولت را توجه ویژه به زیرساخت های بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: تلاش خواهیم کرد تا با همکاری شرکت تراکتورسازی ایران واحد های مکانیزاسیون کشور را سامان داده و با بازنگری کارهای الگویی و پرداخت نقدی بجای ارائه تسهیلات بانکی برای خرید ماشین آلات کشاورزی زمینه های رشد و توسعه بیشتر این بخش را فراهم نماییم.

قاسمی اختصاص منابع جهت توسعه صنایع مکانیزاسیون کشاورزی را نه صرفا" هزینه، بلکه نوعی سرمایه گذاری دانست و بر لزوم تدوین برنامه های صحیح و اصولی ، همکاری و همدلی دو حوزه صنایع و مکانیزاسیون در وزارت جهاد کشاورزی و تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی تاکید کرد.