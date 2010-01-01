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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

بازنویسی فیلمنامه "37 ثانیه برای زندگی" به پایان رسید

بازنویسی فیلمنامه "37 ثانیه برای زندگی" به پایان رسید

سیدرضا خطیبی بازنویسی فیلمنامه فیلم سینمایی "37 ثانیه برای زندگی" را به پایان رساند.

خطیبی به خبرنگار مهر گفت: بازنویسی فیلمنامه اولیه فیلم سینمایی "37 ثانیه برای زندگی" را به همراه طاها حسین‌نژاد به پایان رسانده‌ایم و به احتمال فراوان این فیلم را پس از سفری به خارج از کشور و ساخت فیلم سینمایی "فلورا" مقابل دوربین می‌برم.

"37 ثانیه برای زندگی" با موضوعی ملی درباره ذخایر ملی و نقش موثر خلیج فارس در تاریخ منطقه با داستانی پیچیده در قالب یک فیلم اکشن پلیسی جاسوسی ساخته می‌شود.

"37 ثانیه برای زندگی" نام موقت فیلمنامه است و به زودی تغییر می‌کند. خطیبی با آماده شدن فیلمنامه و شرایط سومین فیلمش را به تهیه‌کنندگی محمدعلی حسین‌نژاد مقابل دوربین می‌برد. رضا خطیبی فیلم‌های سینمایی "در شهر خبری نیست، هست" و "حریم" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1008657

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