راهپیمایی مردم خراسان رضوی در هتک حرمت در روز عاشورای حسینی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ظهر چهارشنبه هزاران نفر از مردم انقلابی مشهد با حرکت از سمت میدان بسیج به سمت حرم رضوی با دادن شعارهایی انزجار و نفرت خود را نسبت به هتک حرمت اغتشاشگران در روز عاشورای حسینی به نمایش گذاشتند.

علاوه بر شهر مشهد در سایر شهرستانهای استان نیز راهپیمایی برپا شد.

مردم ولایت مدار شهرستان جوین به همراه مسئولان ادارات، دانشجویان، دانش آموزان، طلاب، کشاورزان و کسبه این شهرستان، در حالی که پرچم های عزای امام حسین(ع) را حمل می‌کردند، با شعارهایی علیه سران فتنه و دشمنان نظام، هتک حرمت روز عاشورا از سوی عده‌ای فریب خورده را محکوم کردند.

راهپیمایان با حمایت از ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کردند که بسیجی وار آماده حضور در صحنه و مقابله با آشوبگران هستند.

جمعیت چند ده هزار نفری نیز در خیابانهای نیشابور در محکومیت هتک حرمت روز عاشورا، بار دیگر به همگان فهماند نیشابور همچنان ولایتمدار است.

روحانیون و طلاب حوزه‌های علمیه نیشابور با صدور بیانیه‌ای انزجار و برائت خود را از رفتار غیرقابل توجیه و اهانت آمیز فریب خوردگان و عوامل گروه فتنه و نفاق اعلام کردند.

شورای هیئت و مجامع مذهبی نیشابور و جمعی از فعالان سیاسی نیشابور با صدور بیانیه‌ای مشترک به عنوان حامیان ولایت، عاشوراییان نیشابور، هتک حرمت عاشورای حسینی را محکوم کردند.