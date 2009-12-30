دو حادثه رانندگی در استان مرکزی 10 کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک و بر اساس گزارش های معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در اولین حادثه از روز گذشته تا امروزدر بخش آوه ساوه رخ داد یک دستگاه سواری پیکان با پنج سرنشین با یک دستگاه کامیون و یک دستگاه تریلر برخورد کرده که در نتیجه این حادثه متاسفانه راننده سواری پیکان به همراه سه نفر سرنشین آن به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان سپرده‌اند و سرنشین دیگر سواری پیکان پسر بچه‌ای سه ساله بود که به همراه راننده تریلر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

کارشناس پلیس راه از صحنه تصادف بازدید و علت وقوع این سانحه را تجاوز به چپ خودرو پیکان تشخیص داد.

در حادثه دیگری ماموران کلانتری 12 شهرستان ساوه همان روز طی خبری از وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر 15 محور ساوه - همدان مطلع و پس از اعزام به محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی پراید به علت نامعلومی واژگون که متاسفانه راننده و یکی از سرنشینان آن به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

بر اساس این گزارش در اثر واژگونی یک دستگاه کامیون در محور توره – اراک یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.

خبر یک فقره واژگونی در محور توره - اراک به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام و بلافاصله ماموران کلانتری 13 شازند به محل حادثه اعزام شدند.

بنابراین گزارش بر اثر این واژگونی متاسفانه راننده خودرو فوت و دو نفراز سرنشینان آن مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.