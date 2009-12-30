برگزاری گفتمانهای دینی در دانشگاه ها و مدارس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قربانی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد دهه فجر اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ساری افزود: 23 ویژه برنامه دهه فجر از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می شود.

قربانی افزود: برگزاری جشنواره قرآنی جوان، برگزاری همایش بزرگ 114 خانه قرآن به همراه 114 دهیاران روستاهای استان، جشنواره قرآنی خانواده و مسابقه قرآن بخوانید جایزه بگیرید از برنامه هایی است که اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران به تنهایی متصدی برگزاری آنها در این ایام است.

وی اظهار داشت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی مراسم تجلیل از قاریان برتر استان، برگزاری گفتمان قرآنی در دانشگاه ها و مدارس استان، پاسخ به سوالات قرآنی بصورت تلفنی، جشنواره کودک و نوجوان و اعزام کاروان نور از دیگر برنامه هایی است که اداره کل تبلیغات اسلامی استان با همکاری دیگر دستگاه های اجرایی دولت اجرا می کند.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: برگزاری محفل انس با قرآن، وبلاگ نویسی، نمایشگاه طرح های قرآنی و عکس و نقاشی، طرح تلاوت همگانی قرآن در سطح تمامی مدارس استان و مسابقه جدول قرآنی از دیگر برنامه هایی است که ستاد دهه فجر استان مصوب کرده است.