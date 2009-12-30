صندوقهای قرض الحسنه باید گسترش یابند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یک صندوق قرض الحسنه در شیراز افزود: فعالیت صندوقهای قرض الحسنه با توجه به عدم دریافت کارمزد از مراجعان بسیار مهم و قابل توجه بوده و باید مشکلات پیش روی صندوقها نیز بررسی و در رفع آن از سوی مسئولان تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش مسئولان مالی برای محدود کردن صندوقهای قرض الحسنه تاکنون به جایی نرسیده و بازهم به جایی نمی رسد، افزود: وضعیت کشور ایجاب می کند که در سطح جامعه چنین صندوقهایی راه اندازی شده و فعالیت کند و اگر اشکالی در برخی سواستفاده های موردی از نام صندوقهای قرض الحسنه دیده می شود باید با آن مشکلات نیز به صورت موردی برخورد شود و نمی توان به صرف چنین مواردی با صندوقها برخوردهای عام کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با تاکید بر اینکه وجود صندوق های قرض الحسنه برای جامعه به عنوان یک ارزش و معروف، لازم و ضروری است، افزود: به همین خاطر نباید این معروفها فراموش شود و بر این اساس نیز باید صندوقها را حفظ کرد و برای توسعه و گسترش کمی و کیفی آن اقدامات لازم را صورت داد اما در عین حال نظارت و بازرسی مناسب و بیشتر نیز در ادامه کار آنها تاثیر خواهد گذاشت.