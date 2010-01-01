باشگاه حرفه ای عمل کرد/ در حال مذاکره با چند تیم ایرانی هستم

به گزارش خبرنگار مهر ، ماجرای غیبت طولانی مدت وسلی پس از یک مرخصی چند روزه و بی خبری مطلق باشگاه از این بازیکن کار را به فسخ یکطرفه قرارداد کشاند. اتفاقی که وسلی با افسوس از آن یاد می کند و در کنار اینکه برخورد باشگاه را حرفه ای می داند تاکید می کند که ناچار به این غیبت بوده چرا که خانواده اش برای او خیلی مهم هستند.

این بازیکن برزیلی پس از جلسه با حبیب کاشانی و دریافت رضایت نامه اش با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس به گفتگو نشست.

* پس از چند هفته، بالاخره به صورت رسمی قراردادت فسخ شد. علت طولانی شدن فرایند فسخ شدن قراردادت چه بود؟

- یک سری مسایل مالی وجود داشت که با تعامل طرفین حل شد. موضوع بر سر مبلغ ITC من بود که در نهایت حل شد و باشگاه هم رضایت نامه من را صادر کرد.

* با این تفاسیر بازیکن آزاد هستی و می توانی فوتبالت را در تیم دیگری پیگیری کنی ؟

- بله. با چند تیم ایرانی در حال مذاکره ام که البته هنوز هیچ چیزی قطعی نشده است. تجربه خوب و به یادماندنی حضور در تیم پرسپولیس ، برخورد خوب هوادارانش و فضای منحصر به فردی که با حمایت هایشان برای این تیم ایجاد می کنند باعث شده به ادامه فوتبال در ایران فکر کنم.

* در حالی که به نسبت خیلی از بازیکنان مطرح پرسپولیس، فرصت بازی بیشتری هم داشتی اما به خاطر غیبتی طولانی مدت ناگهان همه چیز را از دست دادی ! فکر می کردی قراردادت فسخ شود؟

- من واقعا چاره ای نداشتم. بچه ام 7 ماهه به دنیا آمده بود و دختر 6 ساله ام هم نیاز به مراقبت داشت. یک مدتی هم به خاطر این مشغله ها ارتباطم به طور کامل با ایران قطع شد. اما من فکر می کنم سابقه بی انضباطی و غیر حرفه ای عمل کردن برخی بازیکنان برزیلی که طی سال های گذشته به ایران آمده اند و ناگهان هم غیبشان زده باعث شد فشار هواداران بر روی باشگاه زیاد شود.

* از باشگاه پرسپولیس دلخوری ؟

- نه. چون فکر می کنم آنها به خاطر سابقه ای که گفتم باید یک تصمیم مدیریتی جدی می گرفتند. به هر حال فقط می توانم بگویم و به این فکر کنم که باشگاه پرسپولیس حرفه ای عمل کرد. با این وجود پرسپولیس همیشه در قلب من است. برخورد خوب و همکاری آقای کاشانی برای صدور رضایت نامه ام و محبت هواداران پرسپولیس همیشه در خاطرم می ماند.

* خیلی از هواداران پرسپولیس یاد می کنی. چرا ؟

- من تا به حال در کشورهای زیادی بازی کرده ام. این حمایت و مهربانی و خونگرمی را به این شکل، کمتر دیده بودم. این مهربانی و خاطرات را هر کجا که باشم، چه ایران و چه در خارج از ایران همیشه با خودم می برم. از لحظه ای که در ایران وارد این مستطیل سبز شدم حمایتشان را پشت سرم حس می کردم و هیچ وقت هم برخورد بدی با من نداشتند. همیشه در همه جا، در خیابان ها، در فروشگاه ها و ... ابراز علاقه می کردند. حالا هم با یک حالت اندوه و ناراحتی از اینجا می روم. به خاطر اتفاقی که افتاد شرمنده آنها هستم و از صمیم قلبم از آنها عذرخواهی می کنم.