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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

نام چهار هزار طلبه شهید در کشور ثبت شده است

نام چهار هزار طلبه شهید در کشور ثبت شده است

استان تهران - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه سیدالشهدا (ع) گفت: نام بیش از چهار هزار طلبه شهید در کشور ثبت شده است.

حجت الاسلام محمدجواد موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان رشادتهای شهدای طلاب افزود: این شهدا قبل و بعد از انقلاب و در دوران دفاع مقدس در سمتها و مقامهای مهم به ایران اسلامی خدمت کردند.

وی سطح فراگیری علم این شهدا را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: این شهدا خدمات موثر و چشمگیری در سمتها و مقامهای مختلف از جمله اجتهاد، دکتری، قائم مقام لشکر وفرمانده گردان برای نظام جمهوری اسلامی انجام داده اند.

این مسئول با اشاره به عملیات کربلای پنج خاطرنشان کرد: بیشترین طلبه و روحانی در این عملیات به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

موحد با تاکید بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای اسلام بیان کرد: ترویج فرهنگ شهادت و شناساندن ارزشهای اسلامی بین نسل کنونی و آینده از مسئولیتهای خطیری است که انجام آن در واقع تحکیم کننده بنیان و پایه های نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود.

وی با یادآوری تاسیس اولین حوزه علمیه افزود: این حوزه توسط ابوذر غفاری بنا شد که ایجاد آن تاکنون نقش به سزایی در تربیت طلاب ایفا کرده است.

کد مطلب 1008742

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