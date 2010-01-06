نام چهار هزار طلبه شهید در کشور ثبت شده است

حجت الاسلام محمدجواد موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان رشادتهای شهدای طلاب افزود: این شهدا قبل و بعد از انقلاب و در دوران دفاع مقدس در سمتها و مقامهای مهم به ایران اسلامی خدمت کردند.

وی سطح فراگیری علم این شهدا را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: این شهدا خدمات موثر و چشمگیری در سمتها و مقامهای مختلف از جمله اجتهاد، دکتری، قائم مقام لشکر وفرمانده گردان برای نظام جمهوری اسلامی انجام داده اند.

این مسئول با اشاره به عملیات کربلای پنج خاطرنشان کرد: بیشترین طلبه و روحانی در این عملیات به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

موحد با تاکید بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای اسلام بیان کرد: ترویج فرهنگ شهادت و شناساندن ارزشهای اسلامی بین نسل کنونی و آینده از مسئولیتهای خطیری است که انجام آن در واقع تحکیم کننده بنیان و پایه های نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود.

وی با یادآوری تاسیس اولین حوزه علمیه افزود: این حوزه توسط ابوذر غفاری بنا شد که ایجاد آن تاکنون نقش به سزایی در تربیت طلاب ایفا کرده است.