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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

بازسازی جاده قزلحصار کرج مورد بی توجهی قرار گرفته است

بازسازی جاده قزلحصار کرج مورد بی توجهی قرار گرفته است

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی کمالشهر کرج گفت: برغم پیگیریهای مستمر درخصوص رفع مشکلات جاده قزلحصار، مسئولان ترمیم و بازسازی این جاده را فراموش کرده اند.

رسول عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با ابراز نارضایتی شورای اسلامی کمالشهر از بی توجهی مسئولان نسبت به رفع مشکلات جاده قزلحصار افزود: این مشکل بارها مطرح شده اما نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.

وی جاده قزلحصار را از جمله مهمترین راههای مواصلاتی استان تهران عنوان و بیان کرد: عدم رسیدگی کافی و بی توجهی به مشکلات این جاده علاوه بر ایجاد نارضایتی در شهروندان کمالشهر مشکلات عدیده ای را برای تردد وسایل نقلیه و عبور مرور پیش آورده است.

عملکرد اداره راه و ترابری کرج جای انتقاد دارد

این مسئول با انتقاد از عملکرد اداره راه و ترابری کرج اظهارداشت: برغم تشکیل جلسات متعدد برای رسیدگی به ساماندهی وضعیت جاده قزلحصار در فرمانداری، شورای اسلامی و بخشداری تا کنون هیچگونه اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

عظیمی تعریض، آسفالت و نصب سیستم روشنایی این جاده را از مشکلات مهم و قابل رسیدگی در این زمینه ذکر و عنوان کرد: این در حالیست که مدیرکل اداره راه وترابری، فراهم آوردن این امکانات و تجهیزات را مشمول پروژه های این اداره ندانسته است.

حاشیه جاده قزلحصار بازار گرم فروشندگان کاذب شده است

رئیس شورای اسلامی کمالشهر در آخرین بخش از سخنان خود نیز اظهارداشت: بی توجهی مسئولان باعث شده است حاشیه جاده قزلحصار به محلی برای فروش وسایل نقلیه اسقاطی، خرید و فروش طیور و مصالح ساختمانی تبدیل شود.

عظیمی تاکید کرد: این موضوع از سویی تهدیدی برای سلامت شهروندان محسوب می شود و از سوی دیگر چهره زشتی برای جاده و و شهرهای همجوار آن ایجاد می کند.

این مسئول با تاکید بر عزم جدی مسئولان ذیربط در خصوص رفع این مشکل خاطرنشان کرد: لازم است اقدامات اساسی در این زمینه هرچه زودتر صورت گیرد تا این موضوع به معضل جدی و بزرگی تبدیل نشود.

کد مطلب 1008753

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