شهر زنجان امروز شاهد تجلی دوباره شور و شعور حسینی بود

به گزارش خبرنگاران مهر در زنجان، در این تجمع عظیم که در مقابل مسجد جامع شهر زنجان برگزار شد، شرکت کنندگان با سردادن شعارهای مختلف،‌ برخورد جدی با اغتشاشگران را خواستار شدند و بار دیگر با آرمانهای بلند امام راحل، شهدا و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

تجمع کنندگان با سردادن شعارهای "مرگ بر ضد ولایت فقیه"، "ما ذوالفقار حیدریم فداییان رهبریم"، "حسین حسین شعار ماست ، شهادت افتخار ماست"، "خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست" و ... اقدامات استکبار جهانی در روز عاشورا را به شدت محکوم کردند.

در این تجمع که از ابتدای خیابان سبزمیدان تا چهاراه و همچنین تا محدوده ای از خیابان سرچشمه شهر زنجان برگزار شد خواستار برخورد جدی با اغتشاشگران روز عاشورای تهران شدند و حمایت قاطع خود را از ولایت فقیه اعلام کردند.