بزرگترین پیست اسکی جنوب کشور در تلاطم مشکلات آب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهرستان سپیدان در شمال غربی استان فارس واقع شده و از نقاط پر بارش استان به شمار می رود که میزان بارش در بعضی سالها به هزار و 400 میلیمتر نیز می رسد و بیشتر بارش آن به صورت برف است.

پیست اسکی سپیدان از سال 64 با حداقل امکانات موجود فعالیت خود را آغاز کرد و از سال 80 تصمیم بر این شد که در نقاط برفگیر شهرستان و در نزدیکی این پیست باشگاهی فرهنگی، ورزشی، تفریحی تاسیس و راه اندازی شود و در این رابطه سرمایه گذار نیز اعلام آمادگی کرد و پس از اطلاع رسانی امر، مسئولان نیز از واگذاری به بخش خصوصی استقبال کردند.

بر این اساس مقرر شد در این مجموعه ورزشی تجهیزاتی مدرن و کامل و امکاناتی نظیر هتل و ... نیز ساخته شود و بر همین مبنا بخش خصوصی پس از بر عهده گیری مدیریت این مجموعه تصمیم گرفت که اولین تله کابین را برای این مجموعه از کشور فرانسه خریداری کند و به همین منظور سازمان تربیت بدنی قول مساعد داد که حدود یک میلیارد تومان نیز برای تله کابین، وام به بخش خصوصی ارائه دهد.

تا این زمان که مسئولان در مکاتبات اداری و حمایتهای لفظی در مورد پیست اسکی سپیدان و مجموعه ورزشی پولاد کف مسئولیت داشتند همه موضوعات به خوبی پیش می رفت اما زمانی که موعد عمل کردن به وعده ها رسید، تلخی های عدم حمایت نه تنها بر بخش خصوصی فشار آورد بلکه تمام مجموعه را در بحرانی قرار داد که اکنون مجموعه ورزشی را با مشکلات متعدد درگیر کرده است.

مدیر عامل مجموعه ورزشی: مسئولان از مشکلات پیست کنار کشیدند

در این خصوص مدیرعامل پیست اسکی پولاد کف سپیدان به خبرنگار مهر در شیراز گفت: این مجموعه بزرگترین پیست اسکی جنوب ایران و دومین پیست اسکی زمستانی کشور به شمار می رود که دارای تله کابین بوده و به امکانات مورد نیاز نیز مجهز است.

اصغر ظریف کار یادآور شد: تنها هتلی که در بین مسیر شیراز و یاسوج واقع شده متعلق به این پیست اسکی بوده که به دلیل کم توجهی میراث فرهنگی احداث آن نیز نیمه کاره رها شده است.

مدیر عامل این مجموعه ورزشی در تشریح مشکلات این مجموعه گفت: در ابتدا که قرار بود این پیست به بخش خصوصی واگذار شود تمامی مقامات استان وعده های امیدوار کننده ای را مطرح کردند اما امروز که مشکلات مالی به مجموعه فشار آورده همه خود را کنار کشیده و پیست و مجموعه ورزشی تنها مانده است.

ظریف کار افزود: سه تا چهار سال است که این مجموعه موفق به دریافت وام نشده و در پی آن نیز تمامی پروژه ها نیز ناقص و نیمه تمام رها شده و به رغم اینکه برای این مجموعه هزینه زیادی از سوی بخش خصوصی صرف شده پیست اسکی با مشکلات زیادی مواجه شده است.

شرکت فروشنده دستگاه برف ساز مصنوعی در حال پس گیری آن است

مدیر عامل مجموعه و پیست اسکی پولاد کف سپیدان گفت: چندی پیش برای پیست دستگاه برف ساز مصنوعی از کشور ایتالیا خریداری و به مجموعه اضافه کردیم که بر این اساس بخشی از بهای آن پرداخت شد اما حدود 60 هزار دلار آن باقیماند که به خاطر مشکلات مالی ناشی از عدم حمایتهای لازم موفق به پرداخت بقیه نرخ دستگاه نشده ایم و در پی آن قرار است شرکت فروشنده دستگاه مذکور را پس بگیرد.

ظریف کار با اشاره به اینکه برای تجهیز این مجموعه 11 میلیارد تومان هزینه شده که از این میزان سه میلیارد فقط تسهیلات بانکی بوده است، افزود: تاکنون یک میلیارد تومان اقساط عقب افتاده داریم که سالانه میلیونها تومان سود آنها به شمار می رود که در پی این بدهی های بانکی بانکها اخطار داده اند که وثیقه های سپرده شده را به حراج می گذارند.

وی تاکید کرد: ماهانه 100 میلیون تومان اقساط وامهای بانکی این مجموعه است که اکنون 9 ماه بوده که پرداخت نشده و در این خصوص بدهکاری های متعددی متوجه مجموعه شده است.

مدیر عامل مجموعه ورزشی و پیست اسکی پولاد کف سپیدان برای راه اندازی و کیفیت بخشی به مجموعه کارشناسانی از خارج از کشور دعوت شد و برای پرسنل دوره های آموزشی برگزار کردند که این امر هزینه های زیادی را برای مجموعه در برداشت.

ظریف کار یادآور شد: در دور اول سفر ریاست جمهوری مقرر شد که یک میلیارد تومان وام به مجموعه پرداخت شود و در این خصوص بین استاندار پیشین فارس و مدیر عامل وقت سازمان تربیت بدنی کشور نامه های متعددی مکاتبه شد اما هیچ نتیجه ای در پی نداشت و در دور دوم سفر موضوع دوباره مطرح شد و رئیس جمهور دستور داد که یکسال اقساط عقب مانده مجموعه با تاخیر پرداخت شود و بعد از سه تا چهار ماه کارهای اداری، بانکها مدعی شدند که به دلیل معذورات مختلف قادر به انجام این کار نیستند.

وی گفت: با توجه به اینکه تعداد کمی اسکیت باز در سطح استان فارس وجود دارد همگان متوجه درآمد بسیار محدود مجموعه خواهند شد و در این خصوص مسئولان باید به این مجموعه کمک کنند.

ظریف کار تاکید کرد که با این شرایط به نظر نمی رسد این مجموعه بتواند به مدت طولانی دوام بیاورد و اگر فعالیت آن متوقف شود به طور حتم از سرگیری کار آن نیز به زودی امکان پذیر نیست.

مدیر داخلی مجموعه: بومیان منطقه به مجموعه کمک کنند

مدیر داخلی مجموعه نیز پیرامون مشکلات پیست اسکی سپیدان گفت: قرار بود در سال 80 یک دستگاه تله کابین از کشور فرانسه خریداری شود اما به دلیل مشکلات موجود خریداری و نصب تا سالهای 83 و 84 به طول انجامید به همین خاطر نصب و راه اندازی تله کابین 4.5 میلیارد تومان هزینه در برداشت به نحوی که فرانسه 300 میلیون تومان به خاطر انبارداری و کرایه اسکله از مجموعه ورزشی هزینه دریافت کرد.

فرج الله رضایی افزود: در بخشی دیگر عدم حمایتهای مسئولان به این بخش به شکلی بود که حتی حدود سیمان مورد نیاز نصب تله کابین از بازار آزاد تامین شد که این اقدام نیز هزینه های زیادی را در برداشت.

وی با اشاره به مشکلاتی که حتی در بخش تامین زمین برای پیست اسکی ایجاد شده بود نیز یادآور شد: 500 هکتار برای این پیست و مجموعه در کوه های صعب العبور و احداث تله کابین به مجموعه اختصاص یافت اما چنین تفکری وجود دارد که این فضا و مساحتی که برای برگزاری مسابقات مورد نیاز است بسیار زیاد بوده در حالیکه نباید مساحت پیست اسکی را با زمینهای ورزشی دیگر مثل والیبال و فوتبال مقایسه کرد.

مدیر داخلی مجموعه ورزشی اسکی گفت: برای خرید دستگاه پیست کوب 300 میلیون تومان هزینه شده اما به خاطر مشکلات موجود هیچکدام از کارهای پیش بینی و برنامه ریزی شده هنوز به سرانجام نرسیده است.

رضایی با اشاره به اینکه طی سه ماه اخیر حقوق پرسنل نیز به خاطر مشکلات مالی پرداخت نشده، افزود: این مجموعه نه تنها از جانب مسئولان مورد حمایت قرار نمی گیرد بلکه همشهریان ما نیز در سپیدان مجموعه ورزشی را چندان مورد لطف خود قرار نمی دهند به رغم اینکه برای شهروندان سپیدانی تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: پیست اسکی در سپیدان ماهانه حدود 650 نفر مراجعه کننده دارد در حالیکه آمار مراجعین پیست تهران روزانه حدود هزار نفر است از طرفی دیگر مجموعه پولاد کف در طول روز از اسکت سواری که وارد مجموعه می شود و قصد استفاده از امکانات مختلف نظیر بالبر، تله کابین و... دارد حدود 12هزار تومان برای یک روز دریافت می کند در حالیکه این رقم در تهران بالغ بر 100 هزار تومان بوده که این مسائل همگی نشان دهنده محدودیتهای مجموعه ورزشی در بخش درآمدهای خود است.

فرماندار سپیدان: نمی گذاریم مجموعه تعطیل شود

در این خصوص فرماندار شهرستان سپیدان نیز به خبرنگار مهر در شیراز افزود: پیست اسکی سپیدان هم اکنون با دو مشکل اساسی مواجه است یکی اینکه تسهیلاتی که باید به آنها پرداخت می شده محقق نشده است و دوم اینکه این مجموعه نتوانسته بدهی های جاری بانکی خود را پرداخت کند.

انصاری ادامه داد: این دو موضوع باعث به وجود آمدن مشکلاتی در این مجموعه شده اما تا جاییکه در توان باشد از مجموعه و پیست حمایت کرده و نخواهیم گذاشت مجموعه تعطیل شود.

این مجموعه یکی از ظرفیتهای مناسبی بوده که بخش خصوصی در آن خطر و ریسک فعالیت را پذیرفته و باید به عنوان یکی از مجموعه های ورزشی منطقه جنوب و کم نظیر کشور مورد حمایت قرار گیرد.

این مجموعه امکاناتی را در خود جای داده که می توان گفت تقریبا منحصر به فرد است که از آن جمله می توان به دستگاه برف ساز مصنوعی آن اشاره کرد که این مجموعه اولین پیست دارنده آن محسوب می شود و باید گفت زمانی که بخش خصوصی در تلاش است برای رفاه حال بازدید کنندگان و ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی در مجموعه شرایط مناسبی را ایجاد کند مسئولان نیز باید در این مسیر قدم های خود را بردارند.

حضور، رشد، شکوفایی و توسعه بخش خصوصی در استان فارس منوط بر حمایتهای مسئولان در بخشهای مختلف است و اگر قرار باشد حضور سرمایه گذار با چنین ناکامی هایی مواجه شود به طور حتم خصوصی سازی های این چنینی در فارس به نتیجه نخواهد رسید.