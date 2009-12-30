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۹ دی ۱۳۸۸، ۲۰:۰۵

بیشترین دندانپزشکان عمومی مازندران در ساری فعالیت می کنند

بیشترین دندانپزشکان عمومی مازندران در ساری فعالیت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به وجود 550 پزشک عمومی دندان در استان گفت: بیشترین دندان پزشکان عمومی استان در ساری فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، فرزاد گوهردهی عصر چهارشنبه در سمینار بازآموزی بهداران تجربی دندان شش استان کشور در قائم شهر با اشاره به اینکه توجه به آموزش در کلیه حرفه های پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در همین راستا برای اولین بار اقدام به برگزاری بازآموزی بهداران تجربی دندان کرد.

گوهردهی افزود: مازندران با جمعیتی بالغ بر دو میلیون و 538 هزار نفر، 550 دندانپزشک عمومی دارد که بیشترین دندانپزشک عمومی در شهرستان ساری با 185 نفر و آمل با 85 نفر و کمترین تعداد در گلوگاه با چهار دندانپزشک فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح استان بجز شهرستان بابل 22 متخصص دندانپزشک دارد.

گوهردهی گفت: مازندران دارای 59 بهدار تجربی دندان است که بیشترین تعداد آن در قائمشهر و ساری به ترتیب دارای 21 و 18 نفر بهدار تجربی دندان است.

وی با اشاره به ریسک انتقال بیماریهای عفونی در مطبهای دندانپزشکی افزود: دندانپزشکان باید از وسایل استریل کننده مثل اتوکلاو استفاده کرده و حفاظت لازم را در مقابله با انتقال بیماری های عفونی به کار گیرند.

مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه بهداران تجربی دندان در حوزه اختیارات خود باید خدمات ارائه دهند، افزود: آنان باید خدماتی نظیر ترمیم خارج مینا و عاج را به دندانپزشک و متخصص ارجاع داده و از نسخه نویسی خودداری کنند.

در ادامه این سمینار کارشناسان در ارتباط با دندانهای شیری، جرمگیری، اصول استریلیزاسیون، کنترل عفونت و اصول خارج کردن دندان سخنرانی کردند.

کد مطلب 1008760

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