شرایط نامناسب نگهداری تابوت کودک اشکانی

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: علی رغم اینکه عملیات اضطراری نجات بخشی بر روی این تابوت انجام شده است اما به خاطر رطوبت زیاد نیازمند نمک زدایی و قارچ کشی است که اگر این اقدام هرچه سریعتر صورت نگیرد تابوت از بین می رود.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان افزود: تابوت این کودک اشکانی از نوع سفال کم پخته است که طول آن 70 و عرض آن 20 سانتی متر است و با توجه به اینکه بخش عمده ای از این تابوت سالم مانده جزء نمونه های بی نظیر محسوب می شود به همین دلیل باید در حفظ و نگهداری آن نهایت دقت را لحاظ کرد.

این فعال عرصه میراث فرهنگی خوزستان تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی باید هر چه سریعتر شرایط را برای بهبود وضعیت نگهداری این اثر تاریخی و گرانبها و انجام کارهای کارشناسی بر روی آن فراهم کند.

به گزارش مهر، تپه محل کشف این اثر باستانی پیش از این توسط آزاده تراکمی به عنوان مسئول تیم بررسی شناسایی محوطه های تاریخی چهار شهرستان شرقی استان خوزستان و مجید سروش که هر دو از باستانشناسان بومی منطقه هستند بررسی شده بود.

عملیات تعیین حریم این تپه در دستور کار پژوهشکده باستان شناسی قرار گرفت که این عملیات به سرپرستی محسن حسینی معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی خوزستان صورت گرفت.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با تاکید بر لزوم افزایش تدابیر حفاظتی برای محوطه باستانی محل کشف این تابوت اشکانی گفت: در سالهای گذشته این تپه باستانی بارها مورد تعرض حفاران غیرمجاز قرار گرفت و در این زمینه چندین حفار غیر مجاز نیز بازداشت شدند.