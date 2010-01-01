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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

قربانیان آنفلوانزای خوکی در فارس به 16 نفر رسید

قربانیان آنفلوانزای خوکی در فارس به 16 نفر رسید

شیراز - خبرگزاری مهر: آمار قربانیان مبتلا به آنفلوانزای خوکی در استان فارس به 16 نفر رسید.

مسئول مراقبت از آنفلوانزای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: در حال حاضر 309 نفر در سطح استان فارس به آنفلوآنزای خوکی مبتلا بوده و هم اکنون تحت درمان قرار دارند.

بهنام هنرور در خصوص توزیع واکسن آنفلوانزا در استان فارس خاطر نشان کرد: به دلیل برخی از مشکلات توزیع واکسن این بیماری که قرار بود از هفته آینده در استان آغاز شود با تاخیر انجام می شود.

این در حالیست که وزیر بهداشت در سفری که چندی پیش به فارس داشت، اعلام کرده بود که واکسن آنفلوانزا به زودی در استانها توزیع می شود.

کد مطلب 1008773

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