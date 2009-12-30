بازتاب گسترده حماسه عاشورایی ملت ایران در رسانه های بیگانه

به گزارش خبرگزاری مهر، تظاهرات گسترده و میلیونی مردم سرتاسر ایران اسلامی، در محکومیت حرمت شکنی در روز یکشنبه گذشته مصادف با عاشورای حسینی، بازتاب وسیعی در رسانه های جهان داشت.



خبرگزاری فرانسه با انتشار خبر این تظاهرات، از حضور میلیونی مردم در شهرهای سراسر ایران خبر داد.

به نوشته این خبرگزاری، تنها در تهران صدها هزار نفر از مردم با حضور در میادین این شهر صدای اعتراض خود را به گوش مخالفان نظام رساندند. بر این اساس آنها همچنین خواستار پایان خشونتها و برخورد قاطع با عوامل بی حرمتیها در روز عاشورا شدند.

خبرگزاری رویترز نیز با اعلام خبر حضور صدها هزار نفری مردم شهر تهران در راهپیمایی امروز، این تجمع را هشدار مردم ایران به مخالفان نظام این کشور ارزیابی کرد. این خبرگزاری با نادیده گرفتن حضور میلیونی ملت در گزارش خود نوشت که هزاران نفر با حضور در خیابانهای تهران خواستار برخورد با عوامل اغتشاشات روز عاشورا شده اند.

این در حالی است که شبکه های تلویزیونی غربی نیز به پوشش خبرهای مربوط به راهپیمایی امروز پرداختند. شبکه بی بی سی از حضور گسترده مردمی در شهرهای ایران در حمایت از دولت ایران خبر داد و اعلام کرد که دهها هزار نفر از مردم شهرهای تهران، شیراز، قم و دیگر شهرها با برگزاری راهپیماییهای اعتراض آمیز شعار "مرگ بر منافق" سر دادند.

این شبکه در عین حال با تکرار مواضع ضد ایرانی خود به واکنشهای مداخله جویانه کشورهای اروپایی و آمریکا درباره وقایع اخیر ایران و به اعتراض دولتهای انگلیس، فرانسه، کانادا، آلمان و آمریکا به رویکرد دولت این کشور در برابر اغتشاشگران اشاره کرد.

همچنین شبکه های تلویزیونی الجزیره عربی و انگلیسی، فرانس 24، بی بی سی عربی، سی ان ان، راشا تودی، دویچه وله و یورو نیوز با پخش تصاویری از حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی امروز به پوشش اخبار مربوط به این رویداد پرداختند.



هر چند این رسانه ها بر خلاف ادعاها و شعارهای خود مبنی بر آزادی بیان و رسانه که گوش فلک را کر کرده، در حالی که تحرکات جمع اندکی از اغتشاشگران را به طور گسترده و در صدر خبرهای خود قرار می دادند، تلاش کردند تظاهرات میلیونی ملت ایران از نظام اسلامی و ولایت فقیه را حمایت از دولت القا کنند.



در این میان شبکه تلویزیونی العربیه که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، به خبرسازی و جریان سازی بر ضد کشورمان و پخش گسترده خبرهای بی اساس پایگاههای اینترنتی می پردازد و تحرکات اغتشاشگران را در صدر خبرهای خود قرار می داد، امروز نیز همانند روزهای گذشته با پخش تصاویر اغتشاشگران، تنها به پخش برخی تصاویر از تظاهرات میلیونی ملت عاشورایی ایران بسنده کرد تا بار دیگر خشم و کینه خود از نظام و حضور میلیونی مردم ایران ثابت کند.