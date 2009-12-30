بازیکنان ایران توجهی به بازی گروهی ندارند / گل اول مالی آفساید بود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که پس از شکست عصر چهارشنبه در تورنمنت چهارجانبه قطر مقابل تیم ملی فوتبال مالی در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: متاسفانه با وجود اینکه در تمرینات بارها به بازیکنان گوشزد می کنیم که در خدمت تیم باشند و از کارهای انفرادی دست بردارند ولی در دیدار مقابل مالی حرکات اضافه بازیکنان بارها مانع از به ثمر رسیدن حرکات تیمی شد.

قطبی اضافه کرد: برخی بازیکنان می خواهند خودشان همه کاره زمین باشند که این امر در فوتبال دنیا سالهاست منسوخ شده است.

سرمربی تیم ملی با اشاره به بازی ضعیف تیم ملی مقابل مالی اظهار داشت : ما بعد از شکست مقابل قطر تنها یک روز فرصت داشتیم تا خودمان را برای بازی دوم آماده کنیم و این در حالی بود که مالی 48 ساعت فرصت استراحت داشت و به لحاظ بدنی آماده تر از تیم ما بود.

قطبی ادامه داد: برخلاف بازی با قطر، تیم ملی در دیدار مقابل مالی شروع خوبی داشت و با گلزنی یک مهاجم 19 ساله نشان داد که انگیزه زیادی برای پیروزی دارد که اگر داور یک پنالتی ما را در همان نیمه اول نادیده نمی گرفت، می توانستیم در نیمه اول گلهای بیشتری را درون دروازه حریف قرار دهیم.

وی با انتقاد از قضاوت ضعیف داور تونسی تاکید کرد: گل اول مالی قطعا آفساید بود و در شرایط سالمی به ثمر نرسید. متاسفانه این گل شیرازه تیم ما را از هم پاشید.

سرمربی تیم ملی تصریح کرد: ما می دانستیم که در بازی دوم با یک حریف فیزیکی روبرو هستیم و برای این مسابقه تدابیری خاصی مد نظر داشتیم ولی بازیکنان به هیچ وجه دستورات من را در زمین اجرا نکردند و در نیمه دوم هم کاملا جریان بازی را از دست دادیم.

قطبی با تاکید بر اینکه همانطور که گفتم هدف ما در این تورنمنت شناخت ترکیب اصلی تیم ملی برای بازی با سنگاپور است، اظهار داشت: در دیدار مقابل مالی از ابتدا 11 بازیکن جدید را در ترکیب اصلی قرار دادیم تا تمامی بازیکنانی که با خود به قطر آورده ایم را ارزیابی کنیم که در دو دیدار اخیر مقابل قطر و مالی به شناخت خوبی از وضعیت بازیکنان دست یافتیم.

وی در خصوص سومین دیدار تیم ملی در تورنمنت قطر مقابل کره شمالی تاکید کرد: کره یک حریف سرعتی است که می تواند مدل خوبی از تیم سنگاپور باشد و تلاش می کنیم تا در این دیدار تلفیقی از بازیکنان دو دیدار گذشته که می توانند برای بازی با سنگاپور مد نظر باشند را در تیم ملی بکار بگیریم.

سرمربی تیم ملی در پایان این نشست خبری با انتقاد از مسئولان برگزار کننده تورنمنت قطر اظهار داشت : در حالی که درچنین تورنمنتی تیم ها ناگزیر هستند در طول 8 روز سه مسابقه سنگین را برگزار کنند بهتر بود تا تیم ها این امکان بیش از سه تعویض را پیدا می کردند تا خستگی ناشی از فشردگی بازیها بر روی تیم ها تاثیر منفی نگذارد.

در پایان دیدار ایران و مالی، استفان کشی سرمربی مالی در کنفرانس خبری پس از بازی شرکت نکرد.