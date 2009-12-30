طالبان مسئولیت جنایت حمله به عزاداران حسینی در کراچی را به عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، یک سخنگوی طالبان با بیان اینکه این گروه شبه نظامی مسئولیت حمله به دسته عزاداران حسینی در شهر کراچی را می پذیرد، از ادامه حملات مشابه در این کشور طی روزهای آینده خبر داد.

"عصمت الله شاهین" از سخنگویان گروه "طریق الطالبان" در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : ما این حمله را ترتیب دادیم و عامل حمله از افراد ما بود. وی در ادامه افزود که طالبان به حملات خود علیه دولت پاکستان ادامه خواهد داد.

این در حالی است که مقامهای محلی در کراچی در تلاش هستند تا از بروز موج جدیدی از ناآرامیها در این شهر جلوگیری کنند. بر این اساس پس از انفجار انتحاری روز دوشنبه در این شهر که منجر به شهادت 43 نفر و زخمی شدن دست کم 90 نفر شد، مردم خشمگین به زد و خورد با نیروهای پلیس پرداختند.

روز گذشته هزاران نفر در کراچی مراسم تشییع شهدای این جنایت تروریستی را با شکوه برگزار کردند. در این مراسم شرکت کنندگان خشمگین شعارهایی بر ضد آمریکا، رژیم صهیونیستی و طالبان سر دادند.

خاطرنشان می شود که پیش از این "سید کوثر حسین زیدی" از نمایندگان شیعه پارلمان پاکستان، درباره این حمله گفت : به طور حتم آمریکا و عاملانش پشت پرده انجام این حمله تروریستی و حملات تروریستی مشابه در پاکستان قرار دارند.