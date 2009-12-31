یارانه هیئت تجاری ایران به پاکستان قبل از اعزام پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباسعلی خاکسار صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه اعزام هیئت تجاری ایران به پاکستان افزود: با هماهنگی سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی و سازمان توسعه تجارت ایران، یارانه اعزام هیئت تجاری بازرگانی ایران به پاکستان به میزان پنج میلیون ریال اعلام شده است.

مدیر نمایشگاه های خارجی نمایشگاه بین المللی مشهد با بیان اینکه یارانه اعزام هیئت تجای ایران قبل از سفر به شرکت کنندگان در هیئت پرداخت خواهد شد، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، هیئت تجاری ایرانی عازم به کراچی پاکستان از 28 دی ماه تا دوم بهمن ماه با سازمان توسعه تجارت پاکستان، اتاق بازرگانی کراچی و با تجار و بازرگانان پاکستانی ملاقات داشته و در طول زمان حضور از مراکز تجاری اقتصادی کراچی بازدید خواهند کرد.

وی با اشاره به یارانه اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران برای اعزام هیئت تجاری ایران به کراچی افزود: هزینه اعزام هیئت تجاری به ازای هر نفر 15 میلیون ریال است که سازمان توسعه تجارت برابر دستورالعملهای حمایتی وزارت بازرگانی 30 درصد برای افراد حاضر در این هیئت را پرداخت می کند.

وی در ادامه اعزام هیئت های تجار ی به کشورهای هدف جمهوری اسلامی ایران را بستر ساز توسعه تجارت در بخش صادرات دانست و گفت: برابر دستورالعمل پرداخت یارانه به هیئتهای تجاری ایران، به هر شرکت به ازای تنها یک نفر یارانه تعلق می گیرد و شرکتهای حاضر و متقاضی ملزم به رعایت از این دستورالعمل هستند.



خاکسار با بیان اینکه تنها تا 15 دی ماه برای اعزام هیئت تجاری ایران ثبت نام به عمل می آید گفت: شرکت ها، سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی برای ثبت نام و مکاتبه و دریافت برنامه اعزام هیئت تجاری ایران به کراچی پاکستان می توانند با شماره 5005203-0511 یا با ستاد اجرایی به شماره 5017570-0511 ارتباط برقرار کنند.