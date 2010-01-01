صداگذاری"دفینه خورشید" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با به پایان رسیدن تدوین و ساخت موسیقی فیلم تلویزیونی "دفینه خورشید" به کارگردانی امیررضا دلاوری صداگذاری و میکس این فیلم تلویزیونی توسط مجیدرضا مصطفوی در استودیو آبان آغاز شد.



"دفینه خورشید" با نام قبلی "راه گمشده" با پایان یافتن مراحل فنی دهه سوم محرم از یکی از شبکه‌های سیما پخش می‌شود، رامین راستاد، محمود جعفری، حسن اسدی، مینا نوروزی، مریم مقدم و... بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

این فیلم داستان انسان‌هایی را روایت می‌کند که برای رسیدن به راه گمشده خویش منتظر یک نشانه هستند. نشانه‌ای که هیچ انسانی در آن دخیل نیست...

سایر عوامل عبارتند از مدیر تولید و مجری طرح: هادی طاهری، مدیر تصویربرداری: ابوالفضل اقوام کرباسی، تدوین، طراح و ترکیب صدا: مجیدرضا مصطفوی، طراح گریم: منیژه حاتم آبادی، طراح صحنه و لباس: محمد فشارکی، مدیر صدابرداری: مجتبی حبیب‌اللهی، دستیار اول و برنامه‌ریز: لادن رحمتی و روابط عمومی: امین داداشی، تهیه‌کننده: امیر دلاوری.