به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، به منظور علاقه‌مند کردن دانش‌آموزان به مطالعه به عنوان یک سرگرمی مسئولان فرهنگی این کشور اعلام کردند که 53 هزار کتاب به مدارس اهدا می‌شود.

این طرح به نحوی است که به هر مدرسه 15 عنوان کتاب جدید خواهد رسید و دانش‌آموزان کم بضاعت از تعداد کتابهای بیشتری استفاده خواهند کرد.

پروژه اهدای کتاب بیشتر به این منظور انجام می‌گیرد که شواهد نشان می‌دهد دانش‌آموزان فقیر دسترسی کمتری به کتاب دارند و زمان کمتری را نسبت به همکلاسی های خود می‌توانند صرف لذت بردن از آن کنند. از این رو این کمپین در صدد ارائه فرصتی مساوی برای همه نوجوانان در زمینه مطالعه است.

نوع کتابها در این برنامه به گونه‌ای تهیه شده‌است که آثار کلاسیک تا جدید را در بر می‌گیرد.در فهرست ارائه شده می‌توان به "جین‌ایر" نوشته شارلوت برونته، "دراکولا" نوشته برام استوکر و زندگینامه دیوید جیمز دروازه‌بان فوتبال اشاره کرد.

در این پروژه به جذابیت کتابها توجه ویژه شده‌است وحتی دانش‌آموزانی را که انگلیسی، زبان اول آنان نیست از نظر دور نداشته‌اند.

آنتونی براون از نویسندگان برنده جوایز کتابهای کودک که با کمک 500 هزار پوندی خود به این کمپین با همکاری انجمن کتابخانه‌ های مدارس این برنامه را راه اندازی کرده‌است، عنوان می‌کند: هر کس که تجربه لذت از کتاب خواندن و فرهنگ مطالعه را درک کند تا آخر عمر با کتاب سرخواهد کرد.

