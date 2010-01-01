این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش "پزشک نازنین" به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود نمایش "بازرس هاند واقعی" را به صحنه ببرم. اما دو بازیگر زن مورد نظر من در زمان تعیین شده برای اجرا درگیر پروژه‌های دیگر بودند و جایگزین کردن بازیگرانی دیگر ممکن نبود و تصمیم گرفتم نمایش "پزشک نازنین" اثر نیل سایمون را به صحنه ببرم.



معجونی درباره گروه بازیگری نمایش گفت: در این نمایش نیز چون آثار قبلی از اعضا گروه تئاتر "لیو" و هنرمندان جوانی که تازه به گروه پیوسته‌اند استفاده خواهم کرد. حضور سعید چنگیزیان، رضا بهبودی، داریوش موفق و مهدی کوشکی در نمایش "پزشک نازنین" قطعی است. نمایش دارای 11 اپیزود است به این خاطر احتمال دارد خودم نیز به ایفای نقش بپردازم.



وی درباره زمان و مکان اجرای نمایش افزود: قرار است نمایش "پزشک نازنین" را از نیمه دوم بهمن‌ماه در سالن شماره یک ایرانشهر به صحنه ببریم.

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