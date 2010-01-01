این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش "پزشک نازنین" به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود نمایش "بازرس هاند واقعی" را به صحنه ببرم. اما دو بازیگر زن مورد نظر من در زمان تعیین شده برای اجرا درگیر پروژههای دیگر بودند و جایگزین کردن بازیگرانی دیگر ممکن نبود و تصمیم گرفتم نمایش "پزشک نازنین" اثر نیل سایمون را به صحنه ببرم.
معجونی درباره گروه بازیگری نمایش گفت: در این نمایش نیز چون آثار قبلی از اعضا گروه تئاتر "لیو" و هنرمندان جوانی که تازه به گروه پیوستهاند استفاده خواهم کرد. حضور سعید چنگیزیان، رضا بهبودی، داریوش موفق و مهدی کوشکی در نمایش "پزشک نازنین" قطعی است. نمایش دارای 11 اپیزود است به این خاطر احتمال دارد خودم نیز به ایفای نقش بپردازم.
وی درباره زمان و مکان اجرای نمایش افزود: قرار است نمایش "پزشک نازنین" را از نیمه دوم بهمنماه در سالن شماره یک ایرانشهر به صحنه ببریم.
حسن معجونی از اجرای نمایش "پزشک نازنین" نیمه دوم بهمنماه در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر خبر داد.
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