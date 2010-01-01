تدوین "دومان" از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری "دومان" به کارگردانی کریم رجبی که از اواسط آذر آغاز شده بود، به تازگی به پایان رسیده است. بیش از 60 درصد تدوین فیلم توسط فرشاد خدایی انجام شده است، خدایی صداگذاری فیلم را نیز برعهده دارد، ساخت موسیقی توسط امیر سفری آغاز شده است.

علی طالب لو، غلامرضا اصانلو، داود خورشیدی، حوریه امیری، امیر زالی‌زاده، ابوالفضل سرلک، آتنا قدسی، امیر سفری، فاطمه فدایی، حسین عابدپور، محمد رضایی، کاظم داوری‌نسب، علیرضا علی‌زاده و کیانوش گرامی بازیگران این فیلم هستند که به زودی و با پایان مراحل فنی از یکی از شبکه‌های سیما پخش خواهد شد.

"دومان" با مضمونی اجتماعی داستان زندگی جوانی 27 ساله به همین اسم را روایت می‌کند که همراه مارال همسرش در شهر اصفهان زندگی می‌کنند، مارال به مریضی ناعلاج مبتلا می‌شود و دومان به اجبار برای مداوای او دست به اقداماتی می‌زند که اورا درگیر مشکلاتی می‌کند...

سایر عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از نویسنده: جعفر اقبال‌پور، مشاور فیلمنامه: مجید وحیدیان، بازنویسی: کریم رجبی، مدیر تصویربرداری: دانیال معتمدزاده، صدابردار: فرامرز مختاری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مهدی جوادی‌مقدم، انتخاب بازیگر: امیر زالی زاده، مدیر تولید: امیرحسین عنایتی، طراح صحنه و لباس: سجاد معتمدزاده، منشی صحنه: شهین رجبی، طراح گریم: آتش حقیقی، مدیر تدارکات: ایمان افشار، جانشین تولید: محمد افشار، عکاس: دلاور دوستانیان، روابط عمومی: حمزه اکراد، مجری طرح: سیمانگاران هنر، سرمایه گذار: حسین عابدپور.