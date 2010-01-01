ابداع ابزاری که می تواند نسوج بدن انسان را چاپ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Organovo موفق به ارائه ابزاری شده است که اولین چاپگر زیستی مدل سه بعدی در جهان خوانده می شود از این ابزار برای مشارکت در ترمیم نسوج بدن انسان و تولید اندامهای جایگزین استفاده خواهد شد.

به گفته محققان این شرکت، این ابزار ابداعی بزرگ به شمار می رود زیرا برای اولین بار توانسته است ابزاری قابل انعطاف را برای استفاده در تولید انواع مختلف نسوج انسانی و جایگزینی اندامهای بدن به وجود آورد محققان و دانشمندان می توانند با استفاده از این چاپگر زیستی سه بعدی در تولید قالبها و الگوهای مختلف زیستی استفاده کنند.

محققان می توانند سلولهای کبد یا کلیه یا هر اندام یا عضو دیگری را در چارچوبی ویژه قرار داده و آن را چاپ کرده و مورد استفاده قرار دهند. این ایده می تواند برای جراحانی که نیاز زیادی به نسوج بدن انسان پیدا می کنند، بسیار سودمند باشد.

این چاپگر دارای نرم افزاری است که به مهندسان اجازه می دهد مدلی سه بعدی از نسوج مورد نظر را قبل از ساخته شدن سلول به سلول مدل فیزیکی آن توسط سرهای لیزری چاپگر ایجاد کنند.

بر اساس گزارش لایوساینس، به گفته محققان ساختن نسوج بدن انسان به صورت سلول به سلول زمانی پدیده ای غیرممکن و خیالی تصور می شد، اما اکنون این رویا با ترکیبی زیرکانه از تکنولوژی و علم به واقعیت تبدیل شده است و می تواند به بهبود و نجات بسیاری از انسانها کمک کند.