نیم نگاهی به چشم انداز فناوری در سال 2010

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که دنیا وارد سال 2000 شد در انتظار رویدادهای بزرگ و باورنکردنی در هزاره سوم بود. به همین منظور هزاره سوم را عصر ارتباطات نامید و در تلاش برای خلق و نوآوری در این حوزه شد.

اکنون جمعیت جهانی وارد اولین دهه از این هزاره توسعه شده است. همین مسئله موجب شده که توقعات و انتظاراتش بالاتر رود و در انتظار تحقق رویاهای علمی و تخیلی باشد که شاید امروز دستیابی به آنها بعید و یا دور از دسترس به نظر برسد.

حقیقت افزایش یافته (augmented reality)

صفحه نمایشگری که درباره آنچه که می بینید توضیح می دهد: تصور کنید که به بازدید یک موزه رفته اید، با تلفن همراه خود از یک تابلو عکس می گیرید و بعد روی صفحه نمایشگر اطلاعاتی درباره اثر دریافت می کنید. این چشم انداز پروژه ای است که گوگل قول تحقق آن را داده است. این پروژه که "موتور جستجوی بصری" GoogleGoggles نام دارد تنها یک نمونه کوچک از اصطلاح "حقیقت افزایش یافته" است.

به گفته کارشناسان عرصه فناوری، حقیقت افزایش یافته یک بازی کوچک شبیه به "حقیقت مجازی" دهه 90 نیست، بلکه واقعیتی انکارناپذیر است که با توسعه و گسترش تلفنهای همراه هوشمندی که انسان را همواره و در هر شرایطی به اینترنت متصل نگه می دارند به عنوان "نوآوری سال 2010" وارد عمل می شود. با کمک "حقیقت افزایش یافته" کاربر می تواند اطلاعات خود را تقویت کند و از محیط پیرامون بیشترین بهره را ببرد.

سرویس پرداخت (Payment Services)

خرید با تلفن همراه: ژاپنیها از مدتها قبل با تلفن همراه خود پول خریدهای خانه را پرداخت می کنند اما در بسیاری از کشورها این فرایند از سال جدید آغاز می شود و به این ترتیب تلفن همراه جایگزین پول نقد و حتی کارتهای اعتباری می شود. در اروپا از سال 2010 "سرویس پرداخت" عرضه می شود که در ابتدا امکان خرید کالاهای از 15 تا 150 یورو را از طریق موبایل فراهم می کند. همزمان بسیاری از اپراتورهای تلفن همراه درحال دستیابی به توافقاتی هستند که این توافقات به شهروندان امکان می دهند که هزینه وسایط حمل و نقل عمومی، قطارها، سینما، پارکینگ و .... را تنها با کلیک روی کلید 0k تلفن همراه خود پرداخت کنند.

شبکه هوشمند (SMART GRID)

فقط مصرف هوشمند: فناوریهای نوین هر روز به سوی "سبز شدن" و استفاده از حداقل مصرف انرژی گام بر می دارند. در حقیقت، نگرانی جامعه جهانی درباره سلامت زمین نباید به دستیابی به توافق جهانی در اجلاس کپنهاگ برای کاهش گازهای گلخانه ای بسنده کند بلکه دنیا باید به این نکته توجه کند که یک دست کمک برای نجات زمین می تواند از آستین فناوریهای نوین بیرون آید. به خصوص این کمک می تواند از سوی "شبکه هوشمند" عرضه شود.

به گزارش مهر، شبکه هوشمند، شبکه الکترونیکی هوشمندی است که از طریق راه حلهای مختلف دیجیتالی مصرف انرژی را بهینه می کند و موجب کاهش هزینه ها می شود. هم واشنگتن (دولت آمریکا) و هم بروکسل (دولت اتحادیه اروپا) نگاه خود را به این جهت معطوف کرده اند و در تلاشند در سال 2010 شبکه های هوشمند را توسعه دهند. تنها در آمریکا برای توسعه این بخش 200 میلیون دلار تا سال 2015 سرمایه گذاری خواهد شد.

سینمای سه بعدی (3D Cinema)

در بعد سوم حرکت کنید: در سال 2009 سینمای دنیا به خصوص در بخش کارتونهای متحرک، تصویری کوچک از "نوآوری کلیدی سینمای آینده" یعنی "سینمای سه بعدی" را ارائه کرد به طوری که در این سال برخی از کارتونها مثل "عصر یخبندان 3" و "بالا" در سینماها به صورت سه بعدی به نمایش درآمدند.

اکنون دنیا در انتظار توسعه های بیشتری در این عرصه برای سال 2010 است. در حقیقت قرار است از 15 ژانویه فیلم "آواتار" به صورت سه بعدی اکران شود.

وب تلویزیون (WEB TV)

برنامه های تعاملی و شخصی شده: وب مهمترین نوآوری را به تلویزیون عرضه کرده است. حرکتهای بزرگی در این حوزه آغاز شده اند به طوری که در آمریکا سریالهای تلویزیونی به صورت آنلاین پخش می شوند. در انگلیس، شبکه "بی. بی. سی" روی سایت "آی- پلیر" دیده می شود و در نروژ برنامه های تلویزیونی قابل بارگذاری روی سایت اشتراک گذاری فیلم و موسیقی "بیت تارنت" هستند.

از دیگر تلاشهای نفوذ وب در تلویزیون و برعکس می توان به امکان تماشای اینترنت روی صفحه نمایشگر تلویزیون اشاره کرد.