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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

کشف یک هدف درمانی جدید در مبارزه با سرطان پروستات

کشف یک هدف درمانی جدید در مبارزه با سرطان پروستات

گروهی از محققان آمریکایی مولکولی را کشف کردند که می تواند به عنوان یک هدف جدید در مبارزه با سرطان پروستات مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی ماساچوست مولکولی به نام Trap-1 را کشف کردند که در بافتها حضور دارد و مسئول کنترل و تنظیم مرگ سلولی است.

این دانشمندان دریافتند که متوقف کردن TRAP-1 موجب مرگ سلولهای بیمار می شود در حالی که بافتهای سالم بدون آسیب دیدگی باقی می مانند.

براساس گزارش Genetic Engineering News، در این تحقیق برای دستیابی به این نتایج و توقف عملکرد TRAP-1 از دارویی به نام "گامیترینیب" استفاده شد. به نظر می رسد که این دارو در مقابل انواع دیگر سرطان نیز که در آنها مولکول TRAP-1 تولید می شود موثر باشد.

کد مطلب 1008968

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