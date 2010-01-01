کشف یک هدف درمانی جدید در مبارزه با سرطان پروستات

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی ماساچوست مولکولی به نام Trap-1 را کشف کردند که در بافتها حضور دارد و مسئول کنترل و تنظیم مرگ سلولی است.

این دانشمندان دریافتند که متوقف کردن TRAP-1 موجب مرگ سلولهای بیمار می شود در حالی که بافتهای سالم بدون آسیب دیدگی باقی می مانند.

براساس گزارش Genetic Engineering News، در این تحقیق برای دستیابی به این نتایج و توقف عملکرد TRAP-1 از دارویی به نام "گامیترینیب" استفاده شد. به نظر می رسد که این دارو در مقابل انواع دیگر سرطان نیز که در آنها مولکول TRAP-1 تولید می شود موثر باشد.