ابراهیم تهرانی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه ریزی اتاق تعاون ایران برای راه اندازی مراکز جدید تجاری ایران در کشورهای همسایه، گفت: پس از انجام هماهنگی های لازم برای ایجاد اولین مرکز تجاری تعاونی ها در خارج از کشور و در شهر بغداد، رایزنی هایی نیز با کردستان عراق برای ایجاد دومین مرکز تجاری به عمل آمده است.

معاون دبیر کل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بررسی هایی که توسط کارشناسان انجام شده مشخص کرد که کردستان عراق برای عرضه تولیدات ایران و تعاونگران دارای موقعیت استراتژیک خوبی است که علاوه بر این می توان نزدیکی راه و امکان تبادل زمینی کالاها را نیز در نظر گرفت.

تهرانی ادامه داد: در هر صورت تصمیم گیری شده است تا دومین مرکز تجاری تعاونی ایران در سلیمانیه عراق ایجاد شود و پس از آن می توان از این دو مرکز به عنوان سکوی پرش کالاهای ایرانی برای صدور به خارج از کشور استفاده کرد ولی راه اندازی مراکز تجاری یکی از مهم ترین برنامه های اتاق تعاون است.

وی از تلاش برای راه اندازی یک مرکز تجاری دیگر ایران در جنوب کشور عراق نیز خبر داد و افزود: بررسی ها و تلاش هایی نیز در این جهت صورت گرفته است تا از این طریق بتوانیم ارتباط بین شمال و جنوب کشور عراق را در زمان صدور و عرضه اجناس ایرانی برقرار کنیم.

این مقام مسئول در اتاق تعاون تاکید کرد: البته شعب اصلی و مراکز تجاری ایران در عراق فقط در بغداد و سلیمانیه خواهد بود ولی برای نقاط دیگر عراق از جمله جنوب این کشور نیز نمایندگی هایی ایجاد خواهد شد.