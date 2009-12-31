پروژه کشاورزی حفاظتی در دو هزار هکتار از اراضی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی در استان با بیان اینکه در حال حاضر پروژه کشاورزی حفاظتی در سطح دو هزار و 800 هکتار در سایت های آرمانی حفاظتی طرح افزایش تولید گندم و جو در حال انجام است، افزود: ادوات خاک ورزی جدید به صورت الگویی خریداری شده و در این راستا بکار گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: خاک ورزی حفاظتی شامل عملیات زراعی است که برای افزایش بهره وری در امر تولید محصول لازم است و در عین حال کمترین فرسایش خاک را به همراه دارد.

زاری عنوان کرد: در این روش از طریق حفظ باقیمانده محصول در سطح زمین رطوبت خاک حفظ شده و با توجه به نوع ادوات به کار رفته در این سیستم میزان مصرف انرژی و هزینه ها از طریق کاهش تردد ماشین آلات خاک ورزی و سرعت بخشیدن به عملیات آماده سازی بستر بذر به طرز چشم گیری کاهش می یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار امیدورای کرد که با تخصیص اعتبارات لازم جهت خرید ادوات خاک ورزی حفاظتی بتوانیم با حذف گاوآهن های برگرداندار از جمع ادوات آماده سازی زمین گامی موثر در توسعه و رونق صنعت کشاورزی استان برداریم.

وی از خرید ادوات الگویی بذر کار کشت مستقیم در آینده نزدیک در استان خبر داد و گفت: با خرید این بذر کارها عملیات شخم و آماده سازی زمین به حداقل رسیده و نقش مهمی در حفظ ساختمان و رطوبت خاک، کاهش فرسایش خاک، کاهش هزینه های تولید و کاهش مصرف انرژی خواهد داشت.

زاری یادآور شد: با توجه به بستر مناسب، جهت توسعه کشاورزی حفاظتی بویژه در شرکت های سهامی زراعی و ومجتمع های تولید بزرگ از جمله کشت و صنعتها در استان و تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم می تواند زمینه توسعه کشاورزی حفاظتی رابیش از پیش در استان فراهم کند.