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۱۰ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۴۴

نشست نقد فیلم "پیرمرد و دریا" در کرج برگزار می شود

نشست نقد فیلم "پیرمرد و دریا" در کرج برگزار می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: یک کارشناس ادبی و سینمایی از برگزاری نشست کشوری نقد فیلم "پیرمرد و دریا" ساخته جود تیلور در حوزه هنری کرج خبر داد.

احمد شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: نقد فیلم پیرمرد و دریا در ادامه سلسله نشستهای نقد فیلمهای اقتباسی در کرج برگزار می شود و در نشست یادشده رمان "پیرمرد و دریا" که این فلیم بر اساس آن ساخته شده است نیز نقد و بررسی می شود.

وی ادامه داد: این رمان نوشته "ارنست همینگوی" است.

این کارشناس بیان کرد: این نشست شنبه ۲۶ دی ماه ۸۸ ساعت ۱۴ با حضور علی کوچکی و علاقمندان هنری برگزار می شود.

شاکری عنوان کرد:  فیلم پیرمرد و دریا پیش از آغاز نقد در تماشاخانه حوزه هنری کرج به نمایش در می ‌آید و علاقمندان می توانند با حضور در این نشست، این فیلم را ببینند.

وی خاطرنشان کرد: نشست فیلمهای اقتباسی در حوزه هنری کرج واقع در پارک نبوت، کوچه میلاد برگزار می شود و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند با حوزه هنری کرج تماس بگیرند.

وی اضافه کرد: برگزاری اینگونه نشستها کمک می کند تا ارتباط مطلوبتری میان دست اندرکاران حوزه ادبیات نوشتاری و ادبیات تصویری ایجاد شود.

این کارشناس ادبی و سینمایی یادآور شد: همچنین برگزاری اینگونه نشستها کمک می کند که دست اندرکاران تولید فیلمهای اقتباسی بیش از پیش به ایرادات کار خود پی ببرند و در آینده تولیدات بهتر و کم نقص تری داشته باشند.

کد مطلب 1008994

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