برگزاری هفتمین سوگواره تعزیه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری این ستاد افزود: فراخوان سوگواره اعلام شده و همه گروه های فعال در زمینه شبیه خوانی می توانند در این رویداد هنری حضور یابند.

وی افزود: تجلیل از پیشکسوتان تعزیه، برپایی نمایشگاه عکس تعزیه و لوازم شبیه خوانی و برگزاری همایش آسیب شناسی تعزیه از دیگر بخشهای این سوگواره محسوب می شود.

ابراهیمی اظهار داشت: تعزیه و تعزیه خوانی از آیین‌ها و هنرهای نمایشی خاص محرم است که از نهضت بزرگ عاشورا الهام می گیرد، تعزیه زبانی عام دارد و در طول تاریخ توانسته است با بهره گیری از هنر، صحنه هایی از این واقعه را ترسیم کند و پیامهای ماندگاری در اذهان جامعه ثبت کند.

وی با بیان اینکه تعزیه بیانگر وجهی از تاریخ دینی است و مضمون آن رویارویی دو نیروی خیر و شر را شامل می شود، افزود: تعزیه و شبیه‌خوانی به عنوان هنری اصیل از دیرباز به عنوان مهم ترین ابزارهای پیام رسانی واقعه کربلا مطرح بوده و کارکردهای موثری داشته است.

وی افزود: این هنر در استان مازندران همواره به عنوان یکی از عوامل پیوند معنوی نسل جدید با قیام سرخ حسینی مورد توجه قرار داشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: مراسم تعزیه در روستاها از رونق بیشتری برخوردار است و با شکوه و جلالی بیشتری برگزار می شود و علت آن نیز این است که از قدیم متون تعزیه به این افراد رسیده و آنها با احترام به این مراسم و به خاطر نذری که داشته‌اند به اجرای آن می‌پردازند.

هر ساله در ماه محرم و صفر جای جای استان مازندران میزبان گروه‌های هنری تعزیه‌گردان و شبیه‌خوان متعدد است که به رسم دیرین، این فرهنگ شفاهی را سینه به سینه تا به امروز منتقل و حفظ کرده اند.