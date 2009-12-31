  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

ابراهیمی خبر داد:

برگزاری هفتمین سوگواره تعزیه در مازندران

برگزاری هفتمین سوگواره تعزیه در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: هفتمین سوگواره تعزیه از 30 دی ماه به مدت چهار روز در آمل برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی  ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری این ستاد افزود: فراخوان سوگواره اعلام شده و همه گروه های فعال در زمینه شبیه خوانی می توانند در این رویداد هنری حضور یابند.

وی افزود: تجلیل از پیشکسوتان تعزیه، برپایی نمایشگاه عکس تعزیه و لوازم شبیه خوانی و برگزاری همایش آسیب شناسی تعزیه از دیگر بخشهای این سوگواره محسوب می شود.

ابراهیمی اظهار داشت: تعزیه و تعزیه خوانی از آیین‌ها و هنرهای نمایشی خاص محرم است که از نهضت بزرگ عاشورا الهام می گیرد، تعزیه زبانی عام دارد و در طول تاریخ توانسته است با بهره گیری از هنر، صحنه هایی از این واقعه را ترسیم کند و پیامهای ماندگاری در اذهان جامعه ثبت کند.

وی با بیان اینکه تعزیه بیانگر وجهی از تاریخ دینی است و مضمون آن رویارویی دو نیروی خیر و شر را شامل می شود، افزود: تعزیه و شبیه‌خوانی به عنوان هنری اصیل از دیرباز به عنوان مهم ترین ابزارهای پیام رسانی واقعه کربلا مطرح بوده و کارکردهای موثری داشته است.

وی افزود: این هنر در استان مازندران همواره به عنوان یکی از عوامل پیوند معنوی نسل جدید با قیام سرخ حسینی مورد توجه قرار داشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: مراسم تعزیه در روستاها از رونق بیشتری برخوردار است و با شکوه و جلالی بیشتری برگزار می شود و علت آن نیز این است که از قدیم متون تعزیه به این افراد رسیده و آنها با احترام به این مراسم و به خاطر نذری که داشته‌اند به اجرای آن می‌پردازند.

هر ساله در ماه محرم و صفر جای جای استان مازندران میزبان گروه‌های هنری تعزیه‌گردان و شبیه‌خوان متعدد است که به رسم دیرین، این فرهنگ شفاهی را سینه به سینه تا به امروز منتقل و حفظ کرده اند.

کد مطلب 1008999

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها