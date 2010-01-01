اردلان در این باره به خبرنگار مهر گفت: صدابرداری فیلم سینمایی" پاداش" به کارگردانی کمال تبریزی را انجام داده‌ام که قرار است در جشنواه بیست وهشتم فیلم فجر حضور داشته باشد، همچنین صدابرداری فیلم تلویزونی "آسمان محبوب" به کارگردانی داریوش مهرجویی را برعهده داشته‌ام که احتمالا در جشنواره امسال حضور خواهد داشت.

"پاداش" بر اساس فیلمنامه محمد رحمانیان ساخته شده و داستان مردی است که در سفر حج اتفاق‌هایی برای او می‌افتد. حسن معجونی، آتیلا پسیانی، احمد آقالو، آشا محرابی و بهمن زرین‌پور در این فیلم بازی کردند. سایر عوامل "پاداش" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: محسن شاه‌ابراهیمی، محصول ورا هنر.

در "آسمان محبوب" علی مصفا، لیلا حاتمی، مانی حقیقی،‌ فریده سپاه منصور، قربان نجفی و محمدباقر صفانور بازی می‌کنند. این فیلم داستان زندگی دکترجوان و مطرحی به نام شایان است که در اوج موفقیت کاری و اجتماعی‌‌ متوجه می‌شود که بیماری لاعلاجی دارد. به همین دلیل از کار و زندگی روزمره کناره می‌گیرد و در گریزی که از شهر و کارش دارد سر از روستایی در می‌آورد که وقایع غیر مترقبه‌ای را برای او رقم می‌زند.