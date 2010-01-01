به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری "اختلال اضطراب فراگیر" (GAD) نوعی ناهنجاری روحی روانی است که موجب بروز اضطراب و نگرانی در بیمار می شود.

اکنون محققان مدرسه پزشکی دانشگاه استانفورد دو منطقه در بادامه مغز را کشف کردند که کنترل احساسات را به عهده دارند.

این محققان برای 16 بیمار متأثر از GAD و 17 فرد سالم تصویربرداری از مغز با کمک رزونانس مغناطیسی (MRI) را تجویز کردند.

با مشاهده عملکرد تفاوتهای مناطق مغزی مختلف برپایه جریان خون، این محققان در بیماران متاثر از GAD نوعی نقص را در اتصال میان بادامه بازولترال و بادامه مرکز میانی شناسایی کردند.

بادامه بازولترال به لب پس سری، لب گیجگاهی و کورتکس جلوپیشانی متصل است و فضاهای مرتبط با مکانیزمهای شناختی و حافظه ای را تحریک می کند.

این درحالی است که بادامه مرکز میانی با تالاموس ارتباط دارد و فضاهای مربوط به تنفس، تپش قلب و مکانیزمهای توجه را کنترل می کند.

براساس گزارش ساینس دیلی، این دانشمندان مشاهده کردند که در بیماران مضطرب این دو منطقه بادامه با فضاهای مرتبط به خود ارتباط برقرار نمی کنند نتایج این کشف همچنین می تواند کاربردهای مهمی در توضیح انواع دیگر اختلالات روانشناسی داشته باشد اما با تمام این کشفیات همچنان داستان قدیمی اول مرغ بود یا تخم مرغ تکرار می شود به طوریکه این دانشمندان هنوز نمی دانند اضطراب عامل قطع این اتصالات شده است و یا وجود یک اختلال در این مناطق مغزی موجب بروز اضطراب می شود.