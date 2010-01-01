احسان شکراللهی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: کتابخانه مجلس بعد از گام‌های اساسی که در یکسال و نیم گذشته برای احیاء نسخ خطی برداشته، قصد دارد این نسخه‌ها را به صورت دیجیتالی منتشر کند و در واقع آنها را روی شبکه جهانی اینترنت قرار دهد.

وی با اشاره به جشن پایان تصویربرداری نسخ خطی این کتابخانه که مرداد ماه امسال برگزار شد، افزود: بعد از آن کار‌های اولیه اجرایی برای انتشار دیجیتالی این نسخه‌ها به صورت آزمایشی سرعت گرفت و قصد داریم در آینده نزدیک دست کم 60 تا 100 نسخه خطی کتابخانه مجلس را برای استفاده پژوهشگران روی اینترنت قرار دهیم.

شکراللهی در عین حال به مشکلات سخت‌افزاری این کار پرداخت و گفت: با توجه به اینکه در صورت اجرای چنین کاری امکان دانلود تعداد زیادی نسخه اینترنتی از طریق سایت کتابخانه مجلس فراهم می‌شود و همین کار می تواند موجب از کار افتادن سایت شود، قصد داریم در ابتداء تعداد مورد اشاره (60 تا 100 نسخه خطی) را به صورت آزمایشی و در پورتال داخلی سایت قرار دهیم.

این مقام مسئول در کتابخانه مجلس درباره تعداد نسخ خطی که امکان آپلود آنها روی سایت این کتابخانه وجود دارد، گفت: قصد داریم حداکثر نسخ خطی موجود را روی شبکه اینترنت بگذاریم تا پژوهشگران هم از مراجعه حضوری به کتابخانه بی‌نیاز شوند.

وی در عین حال اضافه کرد: البته به دلایلی مانند ضاله بودن برخی نسخ یا مواردی از این دست، این امکان برای تعداد اندکی از نسخ خطی کتابخانه مجلس وجود ندارد اما در سایر موارد چنین محدودیتی در کار نیست.

شکراللهی پروژه مذکور را مشابه اقدامات برخی مراکز مهم فعال در حوزه نسخ خطی از قبیل دانشگاه الازهر مصر و دانشگاه ملک سعود عربستان دانست و بر عزم جدی کتابخانه مجلس برای اجرای آن در آینده نزدیک تاکید کرد.