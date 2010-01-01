فینالستهای پروژه آتی فضایی ناسا تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اولیه این پروژه ها بخشی از برنامه "New Frontiers" سازمان ناسا است که به منظور شکل دادن به ماموریتهای مداوم و کم هزینه آغاز شده است. ناسا بودجه ای ویژه را برای بررسی دقیق تر این پروژه ها اختصاص داده است و از میان این سه طرح اولیه، طرح برنده در اواسط سال 2011 انتخاب خواهد شد.

هزینه اجرای پروژه برنده نباید از 650 میلیون دلار تجاوز کند و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که امکان اجرای آن تا انتهای سال 2018 به وجود آید.

چنین محدودیتهایی از این رو در نظر گرفته شده اند تا اصول برنامه "New Frontiers" ناسا مبنی بر تمرکز بر روی هزینه ها، کوتاه مدت بودن پروژه ها و شکل گیری ماموریتهای علمی و فضایی ارزان قیمت حفظ شوند.

سه طرح فینالیست برای انتخاب نهایی به این شرح عنوان شده اند:

- اکتشاف ژئوشیمیایی سطحی و اتمسفری یا Sage که می تواند اطلاعاتی را از اتمسفر و سطح ونوس به دست آورد.

- پروژه Osiris-Rex که طی آن کاوشگری در مدار یک سیارک حرکت کرده و بر روی آن فرود خواهد آمد تا در حدود 60 گرم از مواد سطح ان را جمع آوری کرده و به زمین بازگرداند.

- ماموریت انتقال نمونه های حوضچه Pole-Aitken در قطب جنوب ماه به زمین که طی آن کاوشگری در نزدیکی این منطقه فرود آمده و در حدود یک کیلوگرم از موادی را که دانشمندان معتقدند از اعماق ماه به سطح آمده اند را جمع آوری کرده و به زمین باز خواهند گرداند.

بر اساس گزارش بی بی سی، هر یک از این تیمها برای آشکار کردن جزئیات بیشتری از پروژه های خود بودجه ای 3.3 میلیون دلاری دریافت کرده اند. به گفته مقامات ناسا اینها پروژه هایی هستند که می توانند دانشمندان جوان را بر سر ذوق آورده و آنها را برای افزایش فعالیتهای علمی تشویق کنند.