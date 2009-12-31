به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان کردستان با بیان این مطلب افزود : جا دارد که در این زمینه معرفت ما بیشتر شود و زشتی اقدام حرمتشکنان و هتاکان به عاشورای حسینی و ارزشهای اسلامی و انقلابی بیشتر مشخص شود.
وی گفت: آشوبگران و حرمتشکنان نمیدانند در مقابل بهدست آوردن یک چیز کمارزش، چه ارزشهای والایی را از دست میدهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این چه پاسداری از آرمانها و دفاع از قانون اساسی است که میخواهند به ارزشهای اسلامی و عاشورای حسینی خدشه وارد کنند، آن هم با حمایت و پشتیبانی قدرتهای استکباری که حتی یک لحظه هم دست از توطئه علیه ملت و نظام اسلامی برنداشتند؟
آنجا که منافع غربیها اقتضا کند، فجیعترین جنایات را مرتکب میشوند
پور محمدی ادامه داد: انقلاب اسلامی در دنیا شعار و الگوی جدیدی را برای ملتها معرفی کرده و آن، این است که انسان میتواند جامعهای بنا کند که در آن به نیازها و حقوق انسانها و نیز کرامت و ارزشهای والای انسانی حفظ و توجه شود.
وی خاطرنشان کرد: غربیها در ظاهر به حقوق انسانی و بشری پایبند هستند ولی آنجا که منافعشان بهخطر بیفتد با بیرحمی تمام، فجیعترین جنایات را علیه انسانیت و بشریت مرتکب میشوند.
کارآمدی، مهمترین تبلیغ برای انقلاب و نظام است
حجتالاسلام پورمحمدی با اشاره به حضور با شکوه مردم در دفاع از آرمانهای اسلامی و انقلابی گفت: وظیفه داریم تابلوی مناسبی برای احقاق عدالت و اجرای قانون باشیم.
وی افزود: بهترین تابلو و تبلیغ برای انقلاب، کارآمدی و احترام به حقوق مردم است و قضات و کارکنان دستگاه قضایی تابلوی برجسته نظام برای دفاع از حقوق شهروندی و قشرهای مختلف جامعه هستند.
نمیتوان به بهانه گرفتن حق قانونشکنی کرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هیچ تردیدی در مجازات حرمتشکنان، اخلالگران و پیرویکنندگان از خط دشمن نیست، گفت: دشمن به دنبال سستکردن پایههای نظام و ساختن ایرانی ناامن مثل عراق و افغانستان است و این را هر کس که نخواهد بفهمد باید در فهم عقلانیاش شک کرد.
وی گفت: نمیتوان به بهانه گرفتن حق، این همه ناامنی و قانونشکنی کرد. مگر چندین سال پیش وقتی جناح دوم خرداد قدرت را بهدست گرفت، جناح مقابلش این همه آشوب و فتنه بهپا کرد؟ مگر می توان ارزشهای نظام و انقلاب را بهخاطر منافع محدود فردی و گروهی بهمخاطره انداخت؟
وی با بیان اینکه منافع ملی را بر منافع فردی ترجیح میدهیم، گفت: این چه منطقی است که هر روز به بهانه گرفتن حق میخواهید درگیری و تشنج راه بیندازید و پایههای نظام و اسلام را هدف قرار دهید؟
دستگاه قضایی در برخورد با آشوبگران و حرمتشکنان به موقع و با قدرت عمل میکند
حجتالاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه قضایی سر وقت، بهموقع و با قانونگرایی و با قدرت عمل میکرد، خیلی از این مشکلات پیش نمیآمد و خیلیها به بهانه گرفتن حق به خود اجازه نمیدادند قانون و ارزشهای اسلام و انقلاب را زیرپا بگذارند.
وی تأکید کرد: اجازه ندهیم قانونشکنی در کشور باب شود و عدهای بیایند وقیحانه آن هم در روز عاشورا به ارزشها اهانت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: قوه قضاییه در خصوص این موضوع با هر کس و با هر جایگاهی با قوت برخورد میکند و برای ایجاد امنیت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و نظام، محکم و قاطع میایستد و ملاحظه هیچ چیز و هیچ کسی را نمیکند.
وی گفت: برای دستگاه قضایی رضایت مردم، رفع قانونشکنی و از آن مهمتر بر جای ماندن تابلویی ارزشمند از نظام اسلامی در دنیا مهم است.
پورمحمدی در پایان اظهار داشت: رکن یک جامعه اجرای عدالت است و رکن عدالت، قضات هستند. اجرای عدالت، مهمترین رسالت یک جامعه پیشرو و عدالت محور است.
با امکانات فعلی میتوان خدمات بهتری ارائه داد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در شورای قضایی کردستان گفت: ظرفیتهای مدیریتی بالایی در کشور وجود دارد، اما به میزان نیروی انسانی، امکانات و بودجهای که صرف میشود، محصول لازم و رضایتمندی مطلوب تحصیل نمیشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: واقعیت این است که نسبت هزینه اداری به بودجه عمومی کشور، بالاست و تصمیمگیران کشور نیز بر این نکته تأکید دارند.
وی با بیان اینکه هر سال شاهد افزایش بودجه جاری و اتکای آن به نفت هستیم، افزود: بودجه کشور جوابگویی حجم بالای هزینهها را ندارد و چارهای جز کوچک سازی دولت نیست.
پورمحمدی تصریح کرد: ساخت و ساز و جذب نیرو و فراهمنمودن تجهیزات مهم است اما این، چاره و راه حل اصلی مشکلات نیست. میتوان با همین امکانات و منابع فعلی که در اختیار است خدمات مطلوبتری ارائه داد و وضعیت دستگاه اداری را ارتقا داد.
