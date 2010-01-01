به گزارش خبرنگار مهر، فرخ صمدیان در نشست خبری تیم بسکتبال مهرام ضمن اشاره به سوابق قهرمانی این تیم در رقابتهای لیگ برتر ( 2 بار)، باشگاههای غرب آسیا و آسیا، جام شیخ راشد دبی و تورنمنت بینالمللی چین (یک بار) گفت: البته این یک امر طبیعی است که هرچه افتخارات بیشتر شود، مسئولیت هم سنگینتر خواهد شد. اما همین مسئله را بهانهای قرار دادهایم تا از حالا به قهرمانیهای آتی در ایران، غرب آسیا و آسیا بیندیشیم.
جز "قهرمانی" دلخوشی دیگری نداریم
وی با تاکید بر خصوصی بودن تیم بسکتبال مهرام، یادآور شد: بسکتبال صد در صد هزینه است. به خصوص برای ما که نقش بنگاه اقتصادی داریم چون خصوصی هستیم. با این وجود به شدت به دنبال بقا در این رشته آنهم با هدف استمرار موفقیتها هستیم. وگرنه حضور در این رقابتها به جز جنبه تبلیغات منفعت دیگری برای ما ندارد! در واقع همین قهرمانیها تنها دلخوشی ما برای ادامه حضور در ورزش بسکتبال را تقویت میکند.
اما و اگرهای حضور دوباره در رقابتهای جام شیخ راشد دبی
قائم مقام باشگاه مهرام در مورد حضور دوباره این تیم در تورنمنت بینالمللی جام شیخ راشد دبی اظهارداشت: به دنبال مهیا کردن شرایط لازم برای محقق شدن این حضور هستیم البته اگر این اجازه را به ما بدهند!
وی به آغاز تورنمنت بینالمللی جام شیخ راشد دبی طی 12-10 روز آینده اشاره کرد و ادامه داد: ظاهرا مسئولان برگزار کننده تصمیمی برای دعوت از تیمهای ایرانی ندارند. حتی با وجودی که ایران قهرمان آسیا و باشگاههای آسیاست. با این حال اگر شرایط مهیا شود به طور حتم در این دوره از مسابقات جام شیخ راشد دبی هم با قدرت شرکت خواهیم کرد.
به دنبال حق از دست رفته خود هستیم
صمدیان با بیان اینکه در عین توجه به مسابقات لیگ برتر و اهمیت حضور در مرحله پلیآف نگاهی جدی هم به رقابتهای غرب آسیا داریم، تصریح کرد: برایمان مهم است که با قهرمانی این رقابتها و بعد از آن تکرار قهرمانی در آسیا بتوانیم سهمیه مسابقات جام باشگاههای جهان را به دست آوریم. مسابقاتی که یکبار حق حضور در آن را از دست دادیم و حالا سخت به دنبال تصاحب دوباره این حق هستیم. (تیم بسکتبال مهرام با کسب عنوان قهرمانی بیستمین دوره رقابتهای جام باشگاه های آسیا در اندونزی سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را به دست آورد اما به دلیل لغو ناگهانی بازیها شانس حضور در آن را از دست داد.)
میزبانی "وابا" را میپذیریم اما ...
وی با اشاره به میزبانی ایران برای برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا و احتمال واگذاری مسئولیت میزبانی این رقابتها به باشگاه مهرام، تاکید کرد: برای ما مهم قهرمانی در این مسابقات است. اما هرگز به دنبال این نبودهایم که از مسیر میزبانی به این هدف دست یابیم. شاید به همین دلیل هرگز پیشنهاد کسب امتیاز میزبانی این رقابتها را ندادیم. با این حال طبق اعلام مدیریت باشگاه (امیر محمد گنجی) اگر لازم باشد این مسئولیت را میپذیرم.
صمدیان افزود: البته برگزاری مسابقه در ماههای پایانی سال آنهم بدون داشتن آمادگی قبلی سختیهای خاص خود را دارد. هزینههای بالا برای چنین کاری هم که بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل میزبانی بازیها را به شرط حضور 5 تیم عهدهدار خواهیم شد.
ساخت سالن اختصاصی را فراموش نکردهایم
قائم مقام باشگاه مهرام همچنین از ادامه پیگیریها برای ساخت سالن اختصاصی خبر داد و خاطرنشان کرد: از این موضوع غفلت نکرهایم و همچنان پیگیر گذراندن مراحل لازم هستیم. هرچند که کار ساخت سالن به راحتی حرف زدن در مورد آن نیست. با این حال به زودی مهرام صاحب سالن اختصاصی خواهد شد.
استقبال از پیشنهاد برگزاری تورنمنت بینالمللی
صمدیان با استقبال از پیشنهاد مطرح شده مبنی بر برگزاری تورنمنت بینالمللی به میزبان مهرام، گفت: تجربه چنین کاری را نداریم. اما بد نیست برگزارکننده تورنمنتی در سطح جام شیخ راشد و حتی بالاتر از آن هم باشیم. البته انجام این کار هم بررسیهای لازم خود را نیاز دارد چرا که مستلزم هزینههای بالایی است.
نشست خبری تیم بسکتبال مهرام روز پنجشنبه برگزار شد. امیر محمد گنجی که مدیریت این تیم را بر عهده دارد به دلیل سفر در این نشست غایب بود.
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