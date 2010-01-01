به گزارش خبرنگار مهر، فرخ صمدیان در نشست خبری تیم بسکتبال مهرام ضمن اشاره به سوابق قهرمانی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر ( 2 بار)، باشگاه‏های غرب آسیا و آسیا، جام شیخ راشد دبی و تورنمنت بین‎المللی چین (یک بار) گفت: البته این یک امر طبیعی است که هرچه افتخارات بیشتر شود، مسئولیت هم سنگین‎تر خواهد شد. اما همین مسئله را بهانه‎ای قرار داده‌ایم تا از حالا به قهرمانی‎های آتی در ایران، غرب آسیا و آسیا بیندیشیم.

جز "قهرمانی" دلخوشی دیگری نداریم

وی با تاکید بر خصوصی بودن تیم بسکتبال مهرام، یادآور شد: بسکتبال صد در صد هزینه است. به خصوص برای ما که نقش بنگاه اقتصادی داریم چون خصوصی هستیم. با این وجود به شدت به دنبال بقا در این رشته آنهم با هدف استمرار موفقیت‎ها هستیم. وگرنه حضور در این رقابت‎ها به جز جنبه تبلیغات منفعت دیگری برای ما ندارد! در واقع همین قهرمانی‎ها تنها دلخوشی ما برای ادامه حضور در ورزش بسکتبال را تقویت می‎کند.

اما و اگرهای حضور دوباره در رقابت‎های جام شیخ راشد دبی

قائم مقام باشگاه مهرام در مورد حضور دوباره این تیم در تورنمنت بین‎المللی جام شیخ راشد دبی اظهارداشت: به دنبال مهیا کردن شرایط لازم برای محقق شدن این حضور هستیم البته اگر این اجازه را به ما بدهند!

وی به آغاز تورنمنت بین‎المللی جام شیخ راشد دبی طی 12-10 روز آینده اشاره کرد و ادامه داد: ظاهرا مسئولان برگزار کننده تصمیمی برای دعوت از تیم‎های ایرانی ندارند. حتی با وجودی که ایران قهرمان آسیا و باشگاه‎های آسیاست. با این حال اگر شرایط مهیا شود به طور حتم در این دوره از مسابقات جام شیخ راشد دبی هم با قدرت شرکت خواهیم کرد.

به دنبال حق از دست رفته خود هستیم

صمدیان با بیان اینکه در عین توجه به مسابقات لیگ برتر و اهمیت حضور در مرحله پلی‎آف نگاهی جدی هم به رقابت‎های غرب آسیا داریم، تصریح کرد: برایمان مهم است که با قهرمانی این رقابت‎ها و بعد از آن تکرار قهرمانی در آسیا بتوانیم سهمیه مسابقات جام باشگاه‎های جهان را به دست آوریم. مسابقاتی که یکبار حق حضور در آن را از دست دادیم و حالا سخت به دنبال تصاحب دوباره این حق هستیم. (تیم بسکتبال مهرام با کسب عنوان قهرمانی بیستمین دوره رقابت‏های جام باشگاه های آسیا در اندونزی سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را به دست آورد اما به دلیل لغو ناگهانی بازی‎ها شانس حضور در آن را از دست داد.)

میزبانی "وابا" را می‌پذیریم اما ...

وی با اشاره به میزبانی ایران برای برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا و احتمال واگذاری مسئولیت میزبانی این رقابت‎ها به باشگاه مهرام، تاکید کرد: برای ما مهم قهرمانی در این مسابقات است. اما هرگز به دنبال این نبوده‎ایم که از مسیر میزبانی به این هدف دست یابیم. شاید به همین دلیل هرگز پیشنهاد کسب امتیاز میزبانی این رقابت‎ها را ندادیم. با این حال طبق اعلام مدیریت باشگاه (امیر محمد گنجی) اگر لازم باشد این مسئولیت را می‎پذیرم.

صمدیان افزود: البته برگزاری مسابقه در ماه‎های پایانی سال آنهم بدون داشتن آمادگی قبلی سختی‎های خاص خود را دارد. هزینه‎های بالا برای چنین کاری هم که بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل میزبانی بازی‎ها را به شرط حضور 5 تیم عهده‎دار خواهیم شد.

ساخت سالن اختصاصی را فراموش نکرده‎ایم

قائم مقام باشگاه مهرام همچنین از ادامه پیگیری‌ها برای ساخت سالن اختصاصی خبر داد و خاطرنشان کرد: از این موضوع غفلت نکره‎ایم و همچنان پیگیر گذراندن مراحل لازم هستیم. هرچند که کار ساخت سالن به راحتی حرف زدن در مورد آن نیست. با این حال به زودی مهرام صاحب سالن اختصاصی خواهد شد.

استقبال از پیشنهاد برگزاری تورنمنت بین‎المللی

صمدیان با استقبال از پیشنهاد مطرح شده مبنی بر برگزاری تورنمنت بین‏المللی به میزبان مهرام، گفت: تجربه چنین کاری را نداریم. اما بد نیست برگزارکننده تورنمنتی در سطح جام شیخ راشد و حتی بالاتر از آن هم باشیم. البته انجام این کار هم بررسی‎های لازم خود را نیاز دارد چرا که مستلزم هزینه‏های بالایی است.

نشست خبری تیم بسکتبال مهرام روز پنجشنبه برگزار شد. امیر محمد گنجی که مدیریت این تیم را بر عهده دارد به دلیل سفر در این نشست غایب بود.