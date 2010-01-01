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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

ابداع یک تست سریع برای تشخیص ویروسهای مختلف آنفلوآنزا

ابداع یک تست سریع برای تشخیص ویروسهای مختلف آنفلوآنزا

پژوهشگران آمریکایی یک تست سریع را برای تشخیص ویروسهای مختلف آنفلوآنزا به خصوص ویروس آنفلوآنزای A/H1N1 ابداع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان کالج پزشکی ویسکونسین ایده یک تست سریع تشخیص گونه های مختلف ویروسهای آنفلوآنزا را ارائه کردند. این تست جدید برپایه آزمایش DNA استوار شده است.

این محققان در ماههای اخیر در ویسکونسین از این تست سریع برای موقعیتهای اضطراری توسعه ویروس A/H1N1 استفاده کرده و به نتایج مثبتی رسیده اند.

علائم بالینی تمام گونه های مختلف آنفلوآنزا مشابه یکدیگر است اما ویروسهایی که عامل بروز آنها می شوند متفاوت هستند و حتی در برخی موارد ویروسهای آنفلوآنزا در ایجاد این بیماری نقش ندارند و تنها ویروسهای تنفسی انواع دیگر حضور دارند.

تاکنون تشخیص این گونه های ویروسی تنها در لابراتوارهای پیشرفته و با صرف زمان طولانی امکانپذیر بود.

این درحالی است که این تست جدید بسیار سریع و نیمه اتوماتیک بوده و می تواند ویروسهای مختلف را به سرعت شناسایی کند.

به گفته این دانشمندان، این تست قادر است ویروس تنفسی RSV را که سبب عفونتهایی در دستگاه تنفسی کودکان و نوجوانان می شود، ویروس آنفلوآنزای A و B و همچنین ویروس آنفلوآنزای A/H1N1 را با استفاده از DNA تشخیص دهد.

براساس گزارش آنسا، این تست می تواند به محض اینکه بیمار به بیمارستان مراجعه کرد در کوتاه مدت آنفلوآنزاهای H1N1، H3N2، B، RSV A و B را شناسایی کند.

کد مطلب 1009059

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