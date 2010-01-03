نگرشهای سنتی نخبگان ایلامی را از استان فراری داده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد شوهانی بعد از ظهر یکشنبه در بررسی مشکلات استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: آنچه واضح است، ضعف مدیریتی مهمترین عامل توسعه نیافتگی است که استان ایلام نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی بیان داشت: اگر دایره تحلیل خود را تنگ تر نماییم و علل و عوامل توسعه نیافتگی استان ایلام را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، به موردی برخورد می کنیم که شاید در هیچکدام از کتب توسعه بکار نرفته باشد.

وی بیان داشت: در کنار همه عواملی که بارها و بارها از زبان افراد مختلف بیان شده است، با نگاهی به گذشته استان مشخص می گردد که "قبیله گرایی" از برجسته ترین مشکلات و شاید هم مهمترین عوامل توسعه نیافتگی استان بوده است.

این کارشناس با اشاره به اینکه کمترین ضربه ای که این نوع نگرشها به استان ایلام وارد کرده است فراری دادن نخبگان استان بوده و خواهد بود، خاطرنشان کرد: امروزه علم و دانش محور توسعه محسوب می شود و بدون کمک این عامل، توسعه و پیشرفت امری محال و دست نیافتنی است اما در استان ایلام، نخبگان علمی و مدیریتی همواره قربانی قبیله ها شده اند.

وی بیان داشت: نخبگان علمی فراوانی به دلیل این تفکر در استان جذب نشدند و آنان را به راحتی از دست دادیم و تا زمانی که تفکر قبیله گرایی وجود دارد، این حکایت همچنان باقیست.

شوهانی افزود: راهی پر فراز و نشیب و البته دشوار پیش روی همه مردم به ویژه نخبگان سیاسی، فرهنگی و علمی وجود دارد که انتهای این مسیر منجر به از بین رفتن "تفکر قبیله گرایی" می شود.