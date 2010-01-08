پیشنهاد پرداخت کمک هزینه 50 هزار تومانی به کارگران

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر یکی از مهم ترین پیشنهادات سالجاری کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران را اجرای طرح پرداخت بن نقدی 50 هزار تومانی ماهیانه به کارگران برای جبران پایین بودن حداقل دستمزد اعلام کرد و گفت: برای اجرای این طرح، دولت باید شرایط تامین 3 هزار و 600 میلیارد تومان بودجه برای هر سال را فراهم کند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: اگر از این طریق بتوان وضعیت بودجه 3 هزار و 600 میلیارد تومانی را روشن کرد و شورای عالی کار بتواند برای آن برنامه روشنی ارائه کند می توان به 7 میلیون و 200 هزار کارگر در سراسر کشور، ماهیانه 50 هزار تومان بن نقدی پرداخت کرد.

دهقان کیا ضمن بیان این مطلب که اجرای چنین برنامه ای می تواند به افزایش تولید و بالا رفتن بهره وری در بنگاهها منجر شود، ادامه داد: البته اگر دولت این پیشنهاد کارگران را از طریق شورای عالی کار بپذیرد باید لایحه ای را تنظیم و از طریق مجلس به تصویب برساند.

وی همچنین از حضور نمایندگانی از دولت، ادارات کار و مجلس در کارگروه‌های تعیین و بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد.